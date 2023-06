KOKU Sushi z programem motywacyjnym dla kelnerów

Szkolenia kelnerskie to nowość w ofercie KOKU Sushi. Propozycja skierowana jest do franczyzobiorców, którzy chcą zwiększyć efektywność swoich zespołów i sprawić, aby ich restauracja wyróżniała się na tle konkurencji wysokiej jakości serwisem. Nie bez znaczenia jest także aspekt zadowolenia pracowników, ich motywacji i chęci do rozwoju.

– Na pracę kelnerską decydują się z reguły młodzi ludzie, którzy traktują ją jako zajęcie tymczasowe. My chcemy pokazać im, że kelner to zawód, który daje szansę na doskonalenie różnych umiejętności i nabywanie wszechstronnego doświadczenia. To właśnie obsługa w dużej mierze buduje atmosferę lokalu i decyduje o tym, czy goście do niego wracają. Kompetencje miękkie, umiejętność zachowania się w każdej sytuacji, odpowiedni dobór słów i postawa ciała mają równie duże znaczenie co techniczne aspekty serwisu – mówi Marcin Zalewski, szkoleniowiec KOKU Sushi.

Jak sprzedawać więcej?

Szkolenia trwają trzy dni i odbywają się w białostockiej centrali KOKU Sushi. Obejmują zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia związane m.in. ze sprzedażą sugestywną, upsellingiem czy komunikowaniem promocji i ofert specjalnych. Kelnerzy dowiadują się także, w jaki sposób przywitać i pożegnać gości, jakich słów unikać podczas rozmowy czy jak zachować się wobec zarzutów. Uczestnicy poznają ponadto tajniki dobrze zorganizowanego serwisu.

– Na warsztatach wykorzystujemy technikę dramy, w ramach której każdy kelner może przećwiczyć w praktyce zdobytą wiedzę. Tego typu działanie daje najlepsze rezultaty, ponieważ nie tylko utrwala informacje, ale także pozwala na sprawdzenie, jak czujemy się z danym komunikatem, co musimy poprawić, a z którymi zagadnieniami nie mamy problemu – tłumaczy Marcin Zalewski.



Szkolenia kelnerskie są kontynuacją nowej oferty edukacyjnej sieci skierowanej do właścicieli i pracowników KOKU Sushi. Stanowią odpowiedź na obecną sytuację w branży gastronomicznej. Pozwalają na szybsze dostosowywanie się do zmian zachodzących na rynku, lepsze zarządzanie i wszechstronny rozwój zespołów.

– “Nie zastanawiaj się, a zacznij działać” – to myśl, która przyświeca mi podczas zajęć i którą chcę przekazać moim kursantom. Osoby i organizacje, które są w ciągłym ruchu, które generują nowe pomysły i nie boją się ich realizacji, są w stanie nie tylko utrzymać się na rynku, ale także odnieść na nim sukces. Aby jednak to się stało, konieczna jest zmiana sposobu myślenia wszystkich uczestników procesu – od franczyzobiorców, przez managerów, po kucharzy i zespół kelnerski. Każde ogniwo jest tu ważne – mówi Marcin Zalewski.

Podczas spotkań franczyzobiorcy dowiadują się na temat efektywnej współpracy z franczyzą, kontroli finansów, zarządzania pracownikami z pokolenia Z czy wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi promocyjnych do zwiększania obrotów lokali.