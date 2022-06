Kramp chce wzmocnić sklepy rolnicze. Oferuje nową formę współpracy

Od 2011 r. w Polsce funkcjonuje system franczyzowy Grene, w ramach którego obecnie działa 96 sklepów.



Koncept Powered by Kramp wnosi dużą zmianę w podejściu biznesowym do dealerów. Do tej pory proponowaliśmy im rozwinięty system franczyzowy Grene z pełnym wsparciem marketingowym, know-how i szkoleniami, prowadzonymi przez ekspertów. Teraz nasi klienci mogą liczyć na fachowe wsparcie Kramp i swobodę działania, na którą najchętniej stawiają. Oferujemy im dwie formy współpracy w ramach Powered by Kramp: PBK Dealer, czyli tzw. „miękki” rodzaj partnerstwa oraz PBK Partner, czyli bardziej zaawansowaną formę funkcjonowania sklepu z elastycznymi formami finansowania i wdrożonym programem motywacyjnym, w którym im większe zaangażowanie i wyniki, tym bardziej atrakcyjne formy wsparcia i pomoc w ich wdrożeniu – mówi Jacek Gbur, dyrektor handlowy Kramp Polska.