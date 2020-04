Kto ma chrapkę na Żabkę?

Sprzedaż Żabki była największą transakcją w historii polskiego rynku detalicznego handlu żywnością; materiały prasowe

Czy Żabka, która liczy już ponad 6 tys. placówek, jest obecnie najlepszym kąskiem akwizycyjnym? Czy CVC szykuje się do wyjścia z inwestycji czy raczej jest to dopiero półmetek? Jedno jest pewne - kiedy nadejdzie odpowiedni czas, kwota sprzedaży zelektryzuje branżę po raz kolejny. Kto może dysponować takimi środkami? Eksperci wskazują, że mógłby to być fundusz inwestycyjny lub któryś z zagranicznych liderów segmentu convenience, taki jak meksykański Oxxo czy japoński Seven&I.

W czerwcu miną trzy lata od kiedy amerykański fundusz CVC Capital Partners przejął udziały w Żabce od Mid Europa Partners. Nigdzie nie podano wartości transakcji. Strony poinformowały jedynie, że sprzedaż Żabki jest największą transakcją w historii polskiego rynku detalicznego handlu spożywczego i zarazem największą transakcją wyjścia funduszu private equity z inwestycji przeprowadzonej w Polsce. Media spekulowały wtedy, że za Żabkę zapłacono ponad miliard euro!

Kiedy CVC odkupował udziały sieć liczyła ok. 4,5 tys. sklepów prowadzonych przez ok. 3 tys. przedsiębiorców. Ile sieć kosztowałaby dziś, kiedy liczy ponad 6 tys. placówek, a potencjał polskiego rynku ocenia na dużo wyższy niż 10 tys. Żabek?

Na wstępie musimy oczywiście zaznaczyć, że w kontekście koronawirusa wszystkie komentarze są obarczone sporym marginesem niepewności i nieprzewidywalności.

Żabka zajmuje pozycję za Biedronką i Lidlem

Przez ostanie lata widzimy imponujący wzrost Żabki. Zarówno ilościowo jak i jakościowo. - Trudno skwantyfikować jak bardzo sieć zyskała na wartości w ciągu ostatnich 3 lat. Na pewno w tym okresie widoczny jest rozwój Żabki w obszarze digitalowym, m.in. wprowadzenie aplikacji Żappka, z której korzysta ponad 2,5 mln klientów oraz ciągłe rozwijanie konceptu sklepu convenience czyli poszerzanie asortymentu i dodanie większej ilości dań gotowych. Rozwój digitalowy pozwala spółce m.in. na zwiększenie mnożników transakcyjnych, co bezpośrednio wpływa na jej wartość rynkową, a poszerzenie asortymentu pozwala na zwiększenie marżowości sprzedaży – zauważa Maciej Kraus, partner w funduszu inwestycyjnym Movens Capital i ekspert branży retail.

Wyniki finansowe sieci pokazują, że wraz ze wzrostem fizycznej sieci sprzedaży rosną również przychody i rentowność. Spółka w 2018 r. otworzyła 700 placówek i zwiększyła przychody aż o 2,7 mld zł do 6,9 mld zł. Rok wcześniej sieć liczyła 4,9 tys. sklepów i generowała przychody na poziomie 4,3 mld zł.

Jak wyjaśnia nam Grzegorz Łaptaś, partner PwC, wynika to z coraz lepszego dostosowania się do potrzeb klientów, którzy są dziś zainteresowani gotowymi rozwiązaniami, takimi jak dania gotowe i zdrowe przekąski. Kanapki, sałatki, hot dogi, kawa, dania obiadowe i płynne przekąski to przykłady produktów budujących dodatkową sprzedaż, ale przede wszystkim marżę, zarówno dla sieci, jak i franczyzobiorców.