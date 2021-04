Kukurydziana franczyza wchodzi na gastronomiczny rynek

W maju startuje nowa gastronomiczna franczyza – Crazy Corn czyli Szalona Kukurydza, fot. mat. pras.

W maju startuje nowa gastronomiczna franczyza – Crazy Corn czyli Szalona Kukurydza. Punkty uruchomione zostaną w kilku lokalizacjach w różnych częściach Polski. Na początku franczyzodawca oferuje zainteresowanym wejściem do sieci specjalne warunki - współpracę w inwestorem, który jest gotów wyłożyć na koncept 15 tys. zł.

- Są przedsiębiorcy, którzy dysponują kapitałem, ale brakuje im czasu. Chcą więc nawiązać kooperację, z kimś kto podejmie się prowadzenia lokalu Crazy Corn. W zamian proponują gotówkę na jego uruchomienie. Właścicielem zostaje oczywiście osoba zarządzająca punktem, ale zyski są do podziału wedle uzgodnionych wcześniej zasad - tłumaczy na czym polega oferta specjalna Rafał Dziekoński, współwłaściciel franczyzy Crazy Corn.



Lokal można otworzyć w dowolnej miejscowości. Franczyzodawca nie ogranicza zasięgu geograficznego. Pomaga w wyborze i analizie mocnych i słabych stron lokalizacji. Jest to o tyle istotne, że Crazy Corn opiera się głównie na sprzedaży na wynos, więc musi znajdować się w punkcie, w którym panuje ruch pieszy o odpowiednim natężeniu. Sieć proponuje aż siedem modeli franczyzowych: od przyczepy, rikszy czy wyspy po lokal z okienkiem lub salą konsumpcyjną. Partner otrzymuje gotowy i kompletny punkt, wraz z obrandowaniem, niezbędnym wyposażeniem i pierwszym zatowarowaniem.



Ceny w zależności od wybranego modelu oscylują od 17 tys. zł (w przypadku gastro wózków) do 35 tys. zł (tyle należy zapłacić za lokal z serwisem wewnątrz). 15 tys. kosztuje dokupienie konceptu jako dodatku do już funkcjonującej gastronomii. Opłata wstępna przy lokalu, wyspie i przyczepie wynosi 5 tys. zł, w pozostałych modelach jest to tylko 3 tys. zł. Sieć pobiera miesięczną opłatę franczyzową w wysokości 5 proc. od obrotu. Handel może być prowadzony całorocznie lub sezonowo. Filozofia marki opiera się na trzech prostych zasadach: elastyczność, brak konkurencji na polskim rynku i prostota systemu.



Crazy Corn stworzyła grupa przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces w różnych branżach gospodarki. Posiadają dużą wiedzę i doświadczenie dotyczące tworzenia systemów franczyzowych i rynku gastronomicznego.