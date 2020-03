Lewiatan Holding zmienia agencję PR

Największa sieć franczyzowa i trzecia co do wielkości sieć handlowa w Polsce – Lewiatan Holding S.A., powierzyła obsługę public relations agencji On Board Think Kong (OBTK). Wcześniej sieć współpracowała z agencją Świeża Bazylia.

Współpraca z agencją OBTK została nawiązana z początkiem roku i ma charakter długofalowy. Obejmuje zakres strategicznego doradztwa public relations i zarządzania reputacją sieci Lewiatan w mediach. Za działania agencji odpowiada zespół komunikacji korporacyjnej.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan na terenie całej Polski zrzesza około 3 200 placówek handlowych. Wśród nich jest 458 supermarketów (powyżej 300 mkw.), ponad 1900 dużych sklepów, blisko 800 placówek średniej wielkości oraz około 30 małych sklepów. Łączne obroty, które w 2019 roku przekroczyły 13,6 mld zł.