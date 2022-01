Lewiatan wkrótce rozpocznie pilotaż nowego formatu sklepu o mniejszej powierzchni

Niewątpliwie w 2022 roku otoczenie rynkowe pozostało w dalszym ciągu wymagające. Sieci handlowe muszą mierzyć się z koniecznością poprawy swojej efektywności operacyjnej. W centrum uwagi cały czas jest klient, a priorytetem handlu detalicznego jest dopasowanie się do jego zwyczajów i potrzeb zakupowych. Pomimo wyjątkowej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się w wyniku pandemii, z sukcesem kontynuujemy ekspansję Lewiatana. Jesteśmy w trakcie realizacji wielu kluczowych projektów, które będziemy uruchamiać na początku obecnego roku. Kończymy prace związane z wdrożeniem nowego formatu sklepu o mniejszej powierzchni (do 150 m2). Na początku 2022 roku rozpoczynamy pilotaż.

Pracujemy również nad strategią komunikacji marki oraz założeniami strategicznymi dla produktów marki własnej, których już dziś w portfolio PSH Lewiatan jest ponad 550. To prawdziwy renesans produktów wytwarzanych pod szyldem sieci handlowych. To także istotny element strategii PSH Lewiatan. Produkty marek własnych z racji dobrego stosunku jakości do ceny są istotnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność sklepów należących do naszej sieci. Będzie to miało szczególne znaczenie w okresie rosnącej inflacji, która w tym roku może być nawet dwucyfrowa. Równocześnie zamierzamy kontynuować poszerzanie oferty towarów pochodzących od lokalnych dostawców, w tym świeżych produktów.

