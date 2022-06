Liczba sklepów SPAR spadła o 19 placówek. Winne progi lojalnościowe?

Firma opublikowała wyniki za ostatnie półrocze, kończące się 31 marca 2022. SPAR Polska odnotował w tym czasie obrót w wysokości 1.265,8 mld ZAR, co w przeliczeniu na PLN oznacza wzrost o 6,5 proc. Jednak oddział nadal wykazuje stratę operacyjną w wysokości 165,9 mln ZAR, a Polska jest jedynym oddziałem Grupy, który notuje stratę.

Dalsze strategiczne zamykanie wybranych sklepów przynoszących straty w tym okresie wpłynęło na wzrost sprzedaży. Lojalność detalisty wobec niezależnych detalistów w południu kraju poprawiło się nieznacznie do 31proc. na koniec marca 2022 r.

i trwają dalsze prace nad poprawą tego poziomu (do zakładanych 40 proc. - red), co będzie motorem wzrostu. Zamknięcia sklepów spowodowały zmniejszenie sieci sklepów o19 placówek do 208 lokalizacji na koniec okresu.

Najbliższe sześć miesięcy będzie kluczowe dla polskiego biznesu. W tym czasie firma skoncentruje się na wzroście lojalności detalistów i rozwoju współpracy z nowymi franczyzobiorcami. Współpraca z siecią paliwową Avia, dzięki której powiększa się sieć sklepów convenience pod marką SPAR - rozwija się korzystnie - wskazano w raporcie.

W 2021 sieć miała 227 sklepów, rok wcześniej 215, a w 2019 - 153. Dopiero w 2022 roku ich liczba spadła. Firma zapowiadała, że będzie otwierać 40-50 sklepów rocznie, by mieć na polskim rynku sieć 400 sklepów. Póki co jednak liczba sklepów spada a nie rośnie.

Nasz kraj odpowiada 1.9 % obrotów Grupy. W 2021 roku obroty SPAR w Polsce ukształtowały się na poziomie 2 363.8 mld ZAR, czyli ok. 638,2 mln zł (2 133.4 mld ZAR w 2020 r.)

W raporcie z 30 września 2021 napisano: SPAR Polska „poczynił znaczne postępy” odnotowując wzrost obrotów o 16,2%, jednak poziom lojalności detalistów na południu kraju nie spełnił oczekiwań. W "planie akcji" na polskim rynku znalazły się m.in. zapisy o "rozwiązaniu problemu lojalności", usprawnieniu logistyki, aktywnym poszukiwaniu nowych detalistów, otwarciu 30 proc. więcej sklepów w 2022 r., ofercie typy food to go czy nowych konceptach sklepowych jak TOPS czy mini. Jeden z takich sklepów został w ostatnim czasie otwarty w Robakowie w województwie wielkopolskim. Sklep ma 119 mkw. sali sprzedaży.

SPAR dąży do uzyskania 40% lojalności zakupowej sprzedawców, działających pod jej szyldem, dlatego kończy umowy z dotychczasowymi sprzedawcami i zastępuje je nowymi umowami, które zawierają minimalne progi lojalnościowe i większe nagrody za lojalność. Wszyscy nowi sprzedawcy muszą podpisać nowe umowy, o ile chcą współpracować z siecią. - Biznes w Polsce jest w trakcie negocjacji nowych kontraktów z grupą detalistów SPAR. Kilku detalistów już zobowiązało się do przestrzegania nowych warunków i proces ten będzie ukończony do czerwca 2022 r. - tłumaczy sieć.

Spółka SPAR w Polsce z pożyczką od SPAR Handel AG

Rachunek zysków i strat polskiej spółki Spar za okres 1 stycznia 2020 - 30 września 2021 r. wykazał stratę netto w wysokości 65.019.523, 35 zł. W październiku spółka otrzymała dodatkowe finansowanie - pożyczkę od SPAR Handels AG w wysokości 5 mln EUR, która wraz kredytem w rachunku bieżącym oraz pożyczką długoterminową od New Polish Investements wykorzystywana jest do bieżącego finansowania działalności spółki.

Wartość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w okresie 21 miesięcy 2020/2021 osiągnęła 159 800 419,04 zł, co stanowi 85% ogółu przychodów netto ze sprzedaży. Pozostała część przychodów

w wysokości 28 540 336,89 zł (15%) została wygenerowana z tytułu sprzedaży usług, w tym usług marketingowych.

Wskaźniki rentowności sprzedaży i majątku dla spółki kształtują się na ujemnym poziomie, co jest efektem poniesionej straty netto z prowadzonej działalności.

Do momentu uzyskania pełnej rentowności przez spółkę, właściciel (bezpośrednio lub/i pośrednio poprzez spółki z grupy kapitałowej SPAR Group Ltd.) będzie wspierał finansowo działalność SPAR - wyjaśnia firma.