Logo Piotr i Paweł na zawsze znika z rynku. SPAR zakończył rebranding sieci

Rebranding przeszło 56 z 66 zakupionych przez SPAR Group sklepów, 10 zostało zlikwidowanych i nie zyskało nowego logo, a kilka zostało zamkniętych już po zmianie logo.

Placówka w warszawskim Klifie ma ok. 1800 mkw. sali sprzedaży.

- Zakończyliśmy rebranding sieci Piotr i Paweł – obecnie wszystkie placówki działają już pod jednolitym szyldem SPAR. Rozwijamy naszą sieć w Polsce, wprowadzamy nowe produkty marki własnej, realizujemy też ciekawe kampanie promocyjne i akcje lojalnościowe – wszystkie te działania mają wspierać biznes naszych polskich partnerów detalicznych, właścicieli sklepów – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.

SPAR jako sieć sklepów spożywczych rozpoczęła ogólnopolską kampanię wizerunkową pod hasłem „Klient nasz pan”.

Obroty sieci SPAR w Polsce w 2020 roku wyniosły 320 mln euro ( to ok. 1,35 mld zł) i były wyższe w stosunku do poprzedniego roku o 12 proc. przy stałych kursach wymiany walut. Sieć zakończyła rok z 215 sklepami. Oznacza to, że przez 9 miesięcy sieci przybyło 15 placówek. Plany zakładały uruchomienie 40 sklepów.

Rok 2019 firma zakończyła posiadając 153 sklepy generujące obrót w wysokości 165,83 mln euro, czyli ok. 729,6 mln zł.