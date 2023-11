McDonald's oferuje tylko wegańskie burgery. Klienci rzucają tacami

McDonald's stale dostosowuje swoje produkty. Na poziomie lokalnym różne rodzaje mięsa są przetwarzane w poszczególnych krajach, np. ze względu na aspekty religijne, czy też z uwagi na nowe trendy i nawyki żywieniowe. Są m.in. nuggetsy roślinne, wegański odpowiednik znanych nuggetsów z kurczaka. Dostępne są również warianty wegańskich burgerów, gdyż coraz więcej osób preferuje dietę bezmięsną.

Ostatnio pewna zmiana wywołała wiele emocji wśród zwolenników żywienia w McDonald's. W Holandii jeden z burgerowych klasyków dostępny jest tylko w wersji wegańskiej. McKroket, który cieszy się tam dużą popularnością, w oryginale to kotlet wołowy grubo zmiksowany, a następnie smażony w głębokim tłuszczu. Ale od jakiegoś czasu istnieje tylko bezmięsna wersja tego burgera, ku rozczarowaniu wielu gości, którzy dają upust swojej frustracji.

Overzicht: wat zeggen alle partijprogramma's over de McKroket? - 'Goed bestuur begint bij openheid en transparantie omtrent het wel of niet bevatten van vlees' https://t.co/kOSudfgucO — De Speld (@DeSpeld) September 27, 2023

Pracownicy restauracji zgłaszają regularne protesty klientów. Nie tylko obrażają oni pracowników, ale czasem także rzucają tacami. Mniej agresywne, ale równie negatywne, są reakcje w sieci. Większość deklaruje, że nie znosi wegańskiego McKroketa.

„Chciałbym włączyć się do polemiki z @McDonaldsNL, ponieważ coś złego dzieje się w tej firmie. Do niedawna można było tam kupić pysznego McKroketa. Jest to produkt nieco różniący się od przeciętnego BigMaca czy McChickena, właśnie ze względu na ragout” – komentuje konsument na twitterowym profilu.

Ik wil jullie graag meenemen in mijn communicatie met @McDonaldsNL, want er gaat iets goed mis bij dat bedrijf. Tot voor kort kon je daar de overheerlijke McKroket kopen. Het is een product dat net even iets anders is dat de gemiddelde BigMac of McChicken, door de ragout.🧵 pic.twitter.com/0ugmqQaiX0 — Rutger van den Noort (@RutgervdNoort) September 25, 2023

McDonald's zapowiada, że McKroket z prawdziwym mięsem powróci do menu.