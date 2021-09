Minister Wójcik zajmie się regulacją franczyzy

O pracach poinformowało nas biuro prasowe ministerstwa sprawiedliwości.

Resort podaje, że już pół miliona polskich przedsiębiorców działa na zasadach franczyzy. Rosnący rynek franczyzowy wymaga uregulowania sposobu współpracy między stronami takich umów biznesowych.

- Potrzeba nowych rozwiązań prawnych wynika w dużej mierze z dysproporcji między silną pozycją franczyzodawcy a słabą - franczyzobiorcy. Umowy franczyzowe zwykle nie są negocjowane, a franczyzobiorców – w razie konfliktów z centralą sieci – nie stać na prowadzenie sporów prawnych. Różnica sił jest tak duża, że w przypadku konfliktu niektóre sprawy nawet nie trafiają do sądów - wyjaśnia nam resort.

Raport prof. Adamusa

Na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Rafał Adamus z Uniwersytetu Opolskiego opracował raport „Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy”. Dokument jest dostępny na portalu internetowym Instytutu.

W ocenie prof. Rafała Adamusa umowę franczyzy należy uregulować w Kodeksie cywilnym. Regulacja kontraktu powinna być syntetyczna, osadzona w polskiej tradycji prawnej i nawiązująca do funkcjonujących rozwiązań. Profesor proponuje także nowelizację ustaw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie konkurencji i konsumentów, a także Kodeksu wykroczeń.

Kodeks dobrych praktyk

Z kolei Zespół Roboczy ds. Franczyzy Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamie Abramowiczu opracował "Założenia do kodeksu dobrych praktyk dla rynku franczyzy”, które poddano pod dyskusję. Ministerstwo Sprawiedliwości pozytywnie ocenia te założenia, jako zmierzające do samoregulacji rynku. Celem jest określenie dobrych praktyk, zasad i standardów, jakimi będą kierować się franczyzodawcy i franczyzobiorcy. Założenia do kodeksu przewidują m.in., że zanim franczyzodawca rozpocznie formalną współpracę z franczyzobiorcą, powinien poinformować go o wszystkich istotnych kwestiach umowy. Ma to szczególne znaczenie dla osób, które wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej.

Z inicjatywy resortu zorganizowano spotkanie robocze poświęcone regulacji franczyzy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpłynęła jeszcze informacja o przyjęciu „Kodeksu dobrych praktyk dla rynku franczyzy”. W zależności od tego kontynuowane będą prace nad regulacją ustawową umowy franczyzowej.

Przypomnijmy, że prof. Adamus, przygotował już projekt ustawy franczyzowej. Dokument opublikował na swojej stronie internetowej.