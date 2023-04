Multi Ice Group w tym roku planuje otworzyć 70 nowych lokali

LodyBonano i “u Lodziarzy” Wytwórnia Lodów Polskich to marki, które na dobre zadomowiły się już w świadomości Polaków. W całym kraju działa około 400 punktów sprzedających amerykańskie świderki i lody rzemieślnicze, wytwarzane z najlepszych naturalnych składników. Crazy Dog to nowość w ofercie Multi Ice Group. Marka oferuje hot-dogi premium, z domową bułką, prawdziwą kiełbaską, świeżymi dodatkami i sosami. Niedawno do marek, jakimi może pochwalić się Multi Ice Group, dołączyła również BuBu Bubble Tea, która proponuje kolorowe bąbelkowe herbaty.

- Planujemy otworzyć około 70 nowych lokali w tym roku. Już podpisaliśmy 24 umowy od stycznia do teraz i jest to rekordowy wynik w porównaniu z poprzednimi latami. Nasze lokale będą rozlokowane na terenie całej Polski, w miastach o różnej wielkości, w tym w Szczecinie, Jeleniej Górze, Zamościu, Rzeszowie oraz Warszawie. Staramy się znaleźć najlepsze miejsca dla naszych klientów, unikając tych, w których już działa podobny biznes. Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest odpowiednie położenie lokalu – mówi Radosław Charubin.

Nowe otwarcia

Z początkiem kwietnia ruszyła wyspa BuBu Bubble Tea w Łomiankach oraz lokal stacjonarny w Łomży. Nieco później w Międzyrzecu Podlaskim pojawią się: przyczepa i wózek lodowy Wytwórni Lodów Polskich „u Lodziarzy”, lokal stacjonarny i wyspa BuBu Bubble Tea oraz lokal stacjonarny Crazy Dog. Mieszkańcy Piaseczna również będą mogli zasmakować bąbelkowych herbat, otwiera się tam lokal stacjonarny. Za kilka dni Wytwórnia Lodów Polskich pojawi się w Ciechanowcu w lokalu stacjonarnym. W Jeleniej Górze w galerii jeszcze w tym półroczu ruszą BuBu Bubble Tea i Crazy Dog.

WLP w nowej odsłonie

Marka „u Lodziarzy” do wszystkich swoich konceptów w tym roku dodała również lodziarnio-kawiarnię premium. Teraz dodatkowo w ofercie poza lodami i dotychczas dostępnymi goframi znajdą się również desery lodowe, ciastka, ciasta, granola, smoothie i inne smakołyki.

Nowe wnętrza lokalu zostały zaprojektowane tak, aby zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów. Wprowadzenie roślinnych akcentów nadaje niepowtarzalny klimat, w sam raz na zatopienie się w smakach proponowanych przez Wytwórnię Lodów Polskich. Pierwszy lokal w nowej odsłonie powstał na początku grudnia 2022 roku w Białymstoku w Galerii Jurowieckiej i to on jest inspiracją do otwierania kolejnych punktów, a także odświeżania wizerunku istniejących już lodziarni. Lokal w nowej odsłonie pojawi się również w Ciechanowie i na Rynku Kościuszki w Białymstoku.

- Świat idzie do przodu, trendy stale się zmieniają, a my dbamy o to, by nasze koncepcje nie tylko za nimi nadążały, lecz także je wyprzedzały. Aktualnie jeśli chodzi o gastronomię, to preferencje klientów idą zdecydowanie w kierunku wysokiej jakości produktu, nienagannego składu i prezencji, przy równoczesnym zastosowaniu ekologicznych rozwiązań w zakresie opakowań. Wszystkie nasze koncepty gastronomiczne spełniają najwyższe standardy i właśnie dlatego systematycznie powiększa się grono naszych franczyzobiorców – podsumowuje Radosław Charubin.