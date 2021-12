Muszkieterowie zachęcają do franczyzy. W 2021 r. pozyskali 16 partnerów

Wykonane na zlecenie Grupy Muszkieterów badanie „Przedsiębiorczość po polsku. Jak zmienia się nasze podejście do pracy na własny rachunek?” pokazuje, że ponad połowa badanych Polaków w grupie wiekowej 25-50 lat mogłaby prowadzić własną działalność gospodarczą, a co piąty z nich chciałby działać na zasadach franczyzy. Na te wyniki odpowiada Grupa Muszkieterów, prezentując statystyki popularności oferowanych modeli współpracy oraz zachęcając do dołączenia do grona Muszkieterów w 2022 roku.

Niezależność we współzależności

Grupę Muszkieterów w Polsce tworzy przeszło 480 lokalnych, niezależnych polskich przedsiębiorców. Każdy z nich prowadząc swój biznes pod szyldem marki, samodzielnie decyduje o zarządzaniu swoją placówką. Uwzględniając rodzinny i społeczny charakter przedsiębiorstwa oraz dając członkom możliwość samorealizacji na polu zawodowym i osobistym, model realizowany przez Muszkieterów jest jedynym tego typu funkcjonującym w Polsce. Przez blisko 25 lat działalności na polskim rynku, Grupa wypracowała know-how skutecznego zarządzania sklepem oraz zrzeszyła w swoich strukturach 480 przedsiębiorców. Ideą oraz główną zasadą stojącą za jej działalnością jest „niezależność we współzależności”, co oznacza, że przedsiębiorcy są nie tylko właścicielami swoich sklepów, w których podejmują wszystkie decyzje, ale współtworzą również całą organizację, m.in. przeznaczając dwa dni na rzecz centrali. Dzięki temu mogą nie tylko wpływać na kierunek rozwoju Grupy, lecz także wymieniać się wiedzą i doświadczeniami.

Co oferują Muszkieterowie?

Badanie pokazało, że do franczyzy najbardziej przekonują Polaków objętych badaniem kolejno: potencjalne zyski z inwestycji (39,5 proc.), atrakcyjna oferta finansowa ze strony franczyzodawcy (36,7 proc.) oraz zapewniana przez franczyzodawcę pomoc (33,9 proc.).

Muszkieterowie zapewniają swoim przedsiębiorcom swobodę podejmowania decyzji biznesowych dotyczących sklepu, dostęp do nowoczesnej centrali zakupowej, zaplecza logistycznego i informatycznego oraz wsparcie w zakresie marketingu i PR. Dzięki temu dołączenie do grona Muszkieterów to dobry pomysł dla wszystkich, którzy chcieliby w nowym roku założyć własną działalność handlową, ale obawiają się o brak doświadczenia lub odpowiedniego zaplecza.