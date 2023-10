Na liczniku Żabki już 10 tys. Poznań z jubileuszowym sklepem

Na klientów czeka też niespodzianka – robot Robbie – który z automatyczną precyzją przygotuje i zaserwuje hot doga. W dniu uroczystego otwarcia, w pobliżu jubileuszowego sklepu, powstaje pamiątkowy mural. Mozaika złożona z 2 000 zdjęć tworzona jest przez cały piątek z pomocą klientów Starego Browaru. Całość ułoży się w specjalnie zaprojektowany logotyp 10 000. sklepu.

10 tys. sklepów Żabka na liczniku

– Otwarcie 10-tysięcznego sklepu to kamień milowy w rozwoju sieci Żabka. Nie osiągnęlibyśmy go, gdyby nie nasi franczyzobiorcy, którzy na co dzień dbają o relacje z klientami i budują pozytywny wizerunek naszej marki. To z myślą o nich rozwijamy naszą sieć i uatrakcyjniamy ofertę franczyzową, dodając do niej kolejne benefity i nowoczesne narzędzia. Takich działań oczekują od nas także klienci, dla których bije drugie serce Żabki. Dlatego nieustannie docieramy do nowych miejsc i zaskakujemy innowacyjnymi rozwiązaniami, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów i każdego dnia ułatwiać życie milionom z nich – mówi Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Żabka nr 10 000 w CH Stary Browar w Poznaniu

Hot doga przygotuje robot

Franczyzobiorcą jubileuszowego sklepu został Norbert Kruk, związany z siecią od kilku lat. – Żabka wyprzedza trendy rynkowe odpowiadając na zmieniające się potrzeby konsumentów, ale i nas franczyzobiorców. Od 6 lat współpracuję z siecią, prowadząc poznańską Żabkę Eko Smart oraz sklep zlokalizowany w siedzibie firmy. Cieszę się, że będę zarządzał jubileuszową placówką, łączącą technologię z rozwiązaniami prośrodowiskowymi zwiększającymi efektywność energetyczną – podkreśla Norbert Kruk.

Jednym z innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w 10 000. sklepie jest stworzony na zamówienie Żabki robot, serwujący hot dogi. Klienci Żabki Nano znają już Robbiego. Pierwsze takie urządzenie zainstalowane zostało w sklepie autonomicznym w Warszawie przy ul. Dobrej 54. Teraz to rozwiązanie po raz pierwszy wykorzystano w tradycyjnym sklepie. Dzięki Robbiemu klienci placówki w Starym Browarze mogą zamówić szybki, przygotowany bezdotykowo posiłek na ciepło. – Dbałość o pozytywne doświadczenia zakupowe konsumentów jest dla mnie priorytetem. Mam nadzieję, że słynny już robot Robbie, serwujący kultowe hot dogi, zapewni moim klientom wyjątkowe emocje, a mój sklep dzięki temu wyróżni się na rynku – dodaje franczyzobiorca 10 000. sklepu.

W 10 000. sklepie zastosowano też nowoczesne lodówki ograniczające zużycie energii niezbędnej do schłodzenia towaru. Izolację tych lodówek oraz znajdującej się przy kasie lady chłodniczej wykonano z mat z konopi siewnych, mających bardzo dobre właściwości termiczne. Wewnątrz szaf mroźniczych oraz lady chłodniczej zainstalowano półki glikolowe, które magazynują chłód i oddają go w krytycznych momentach pracy urządzenia, np. podczas zewnętrznych awarii.

W sklepie zainstalowano także system oczyszczania powietrza – Safe Air – który oczyszcza powietrze ze szkodliwych zanieczyszczeń, pochłaniając też najmniejsze cząsteczki, w tym wirusy i bakterie. Zamontowana w sklepie klimatyzacja, za pomocą scentralizowanego systemu, umożliwia kontrolowanie temperatur, co wpływa na redukcję zużycia energii elektrycznej.

Jubileuszowy mural mozaikowy

Na klientów 10 000. Żabki czeka atrakcja. W dniu otwarcia mają oni niepowtarzalną okazję stworzenia muralu mozaikowego ze zdjęć zrobionych w specjalnej fotobudce. Wykonane przez klientów fotografie, wydrukowane w odpowiedniej kolorystyce i wklejone w oznaczone miejsce, ułożą się w jubileuszowy logotyp – 10 000 Żabek, TEJ! Kompozycję stworzy aż 2 000 fotografii.

Jubileuszowa Żabka w centrum handlowym Stary Browar (Poznań ul. Półwiejskiej 42), znajduje się nieopodal wejścia z parkingu i ruchomych schodów (poziom 0, pawilon 207). Placówka jest czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-23:00, a w niedzielę w godz. 9:00-21:00.