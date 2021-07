Nowa oferta Żabki: 17 tys. zł przychodu miesięcznie dla nowych franczyzobiorców

Nowa oferta Żabki stanowi zabezpieczenie dla początkującego franczyzobiorcy i pozwala skupić się na rozwoju biznesu, fot. mat. pras.

Od 1 lipca br. wszyscy nowi franczyzobiorcy zyskują 17 tys. zł przychodu gwarantowanego miesięcznie przez pierwsze dwanaście miesięcy oraz możliwość uzyskania do 12 tys. zł dodatkowego wsparcia finansowego na rozwój biznesu. Od kwietnia 2020 roku Żabka gwarantowała franczyzobiorcom 16 tys. zł przychodu.

Nowa oferta stanowi zabezpieczenie dla początkującego franczyzobiorcy i pozwala skupić się na rozwoju biznesu, szczególnie na pierwszym etapie funkcjonowania sklepu i zapewnienia dostępności produktów. Z oferty mogą skorzystać wszyscy zainteresowani prowadzeniem własnej placówki pod zielonym szyldem, którzy pomyślnie przejdą etap rekrutacji i szkoleń.

Dodatkowo sieć Żabka zapewnia swoim franczyzobiorcom w pełni wyposażony i zatowarowany sklep, a także możliwość dalszego rozwoju kompetencji i pełne wsparcie.

- Żabkę cechuje duża elastyczność, która przejawia się w niemal wszystkich obszarach naszego funkcjonowania i pozwala nam sprawnie dostosowywać się do zmian rynkowych. Dostrzegając taką potrzebę, zdecydowaliśmy się na waloryzację kwoty gwarantowanego przychodu, a także dodaliśmy do naszej oferty dodatkowe wsparcie finansowe. Ta kwota pozwala franczyzobiorcy na spokojny rozwój biznesu, co jest ważne szczególnie w początkowym okresie współpracy, kiedy ryzyko popełnienia błędu jest naturalnie znacznie większe niż w późniejszym etapie prowadzenia biznesu. Większość placówek szybciej osiąga zakładany wynik sprzedaży, jednak zabezpieczenie finansowe niweluje stres towarzyszący przedsiębiorcom na starcie własnej działalności i pozwala skupić się na jej innych aspektach – zaznacza Adam Manikowski, dyrektor zarządzający w Żabka Polska.

Przychód gwarantowany w wysokości 17 tys. zł miesięcznie przez pierwszy rok działalności

Nowi przedsiębiorcy przystępujący do sieci obecnie otrzymają przychód gwarantowany w wysokości 17 tys. zł miesięcznie przez pierwszy rok działalności oraz wsparcie finansowe do 12 tys. zł przeznaczone na rozwój biznesu i pokrycie strat, które mogą pojawić się na samym początku działalności i uczenia się zarządzania własnym sklepem. Otrzymują również nowoczesny, w pełni wyposażony i umeblowany sklep w lokalizacji dobieranej m.in. pod kątem potencjalnej liczby klientów, w którym mogą zaoferować konsumentom bogatą ofertę produktową i usługową Żabki. Sieć daje im także swój know-how, zaplecze marketingowe oraz znaną markę. To wszystko przy wkładzie własnym wynoszącym zaledwie 5 tys. zł, które wydatkowane są na zakup koncesji czy kasy fiskalnej.

Każdy franczyzobiorca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i w ramach umowy o współpracy z firmą jest odpowiedzialny za zarządzanie sklepem i jako przedsiębiorca odpowiada za kontrolę kosztów, prowadzenie administracji swojej działalności gospodarczej, realizację zobowiązań podatkowych i ZUS czy kwestie pracownicze. Jak każdy przedsiębiorca, jest również zobowiązany do bieżącej oceny swoich dochodów.