Od marca z oferty Akademii Umiejętności Eurocash skorzystało ok. 40 tys. osób

Dostęp do wiedzy i narzędzi edukacyjnych ma znaczący wpływ na to, czy przedsiębiorca będzie dalej rozwijał swój biznes – wynika z pierwszego raportu wpływu Grupy Eurocash.

Odsetek detalistów, którzy w 2020 r. otworzyli nowe sklepy, jest znacznie wyższy wśród tych, którzy korzystali jednocześnie z oferty kursów, szkoleń i konferencji organizowanych w ramach Akademii Umiejętności Eurocash.

Sklepy niezależne odpowiadają w Polsce za ok. 40 proc. rynku. To wyjątek na skalę Europy. Procentowy udział we wpływie na rozwój przedsiębiorczości klientów Eurocash wynosi 41 proc. – pokazał pierwszy raport wpływu firmy. Oznacza to, że w ponad 40 proc. właściciele sklepów współpracujących z Grupą Eurocash rozwijają swoją przedsiębiorczość właśnie dzięki jej wsparciu (za pozostałe 60 proc. odpowiadają inne czynniki zewnętrzne).

- Dzięki współpracy z Grupą Eurocash właściciele sklepów chcą się rozwijać. Zachęcamy ich do tego i dajemy narzędzia, które pomagają im zwiększać konkurencyjność i budować innowacyjne, odpowiedzialne biznesy. Mowa m.in. o platformach eurocash.pl i eurocash.pl Market, skali zakupowej, dzięki której możemy negocjować z dostawcami korzystne oferty dla przedsiębiorców, a także formatach edukacyjnych, dzięki którym nasi klienci mogą poszerzać kompetencje własne i zespołu. Właśnie na tym ostatnim zadaniu skupia się Akademia Umiejętności Eurocash - mówi Marta Gampf, dyrektor marketingu w Grupie Eurocash.

Czy warto się dokształcać?

„Raport wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej klientów za 2020 rok” sporządzono w oparciu o badanie przedsiębiorców współpracujących z Grupą w 2020 roku. Grupa postanowiła wyodrębnić spośród innych czynników wpływ, jaki ma na swoich klientów w pięciu obszarach–cechach świadczących o ich przedsiębiorczości. Okazało się, że najmocniej wpływa na: innowacyjność (66 proc.), odpowiedzialność (44 proc.) i motywację do rozwoju (40 proc.) właścicieli sklepów detalicznych. W nieco mniejszym stopniu Eurocash oddziałuje także na ich odwagę biznesową (30 proc.) i wytrwałość w działaniu (26 proc.).