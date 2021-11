ODIDO: Chcemy otwierać rocznie 200 nowych sklepów w nowym koncepcie

- W październiku został otwarty nowy sklep ODIDO w zmienionym formacie. Do zmian skłoniły nas zmiany rynkowe i postępujący rozwój franczyzy. Osoby prowadzące sklepy spożywcze chcą pracować z odpowiednimi partnerami - mówi Irmina Trefoń.

Nowy format sklepów ODIDO

Jak podkreśla Irmina Trefoń, minęło 11 lat od otwarcia pierwszego sklepu ODIDO, więc jest to najlepszy czas ku temu, żeby wprowadzić nowy format, który odpowiada na wyzwania rynku.

- Nowy format to przede wszystkim dopasowanie do lokalizacji, w którym znajduje się dany sklep. Jest więc model sklepu miejskiego oraz taki przeznaczony dla mniejszych miejscowości. To, czym chcemy się wyróżnić to wspólne budowanie z franczyzobiorcami modelu biznesowego. Dodatkowo zmieniliśmy wizualizację sklepu tak, żeby poprawić doświadczenie zakupowe klientów. Wprowadziliśmy nowy asortyment i stawiamy na produkty lokalne, gdzie ich dobór tworzymy wspólnie z franczyzobiorcą prowadzącym sklep - mówi przedstawicielka Makro Polska.

Przyznaje, że bardzo ważnym elementem, który ma wyróżniać ODIDO, są różnego rodzaju usługi. I tak jak w mieście punkt kawowy stał się już standardem, to w mniejszych miejscowościach może to być bardzo dobry wyróżnik sklepu.

ODIDO - wsparcie dla franczyzobiorców

- Zanim zaczęliśmy budować wsparcie dla franczyzobiorców, zapytaliśmy się ich czego potrzebują i jakie są ich największe bolączki w biznesie. I okazało się, że są takie elementy, nad którymi chcieliby z nami pracować wspólnie. Jest to między innymi rozwój, czyli potrzeba szkolenia siebie i swoich pracowników. W związku z tym rozwijamy projekt "Akademia Handlu Detalicznego" - przyznaje Irmina Trefoń.

Kolejną rzeczą jest praca z asortymentem. - Wprowadzamy planogramy, które pozwolą franczyzobiorcom skuteczniej i lepiej zarządzać półką - dodaje.

- Bardzo ważnym elementem jest także digitalizacja. Jesteśmy otoczeni przez nowe technologie i w Odido też nie może tego zabraknąć. W najbliższej przyszłości będziemy pracować nad aplikacją dla klientów sklepów - podsumowuje Trefoń.

Rozwój sieci Odido w koncepcie Elevate

Przypomnijmy, 23 października 2021 r. w miejscowości Wrząca otwarty został pierwszy sklep marki Odido, powstały w ramach Elevate – międzynarodowego projektu rozwoju detalicznych sieci franczyzowych. Wraz z nim Makro Polska rozpoczyna przebudowę całej sieci lokalnych punktów handlowych.