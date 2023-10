ODIDO w Ciechocinku - od małego sklepu do dobrze prosperującej sieci (zdjęcia)

Marzenia o własnym biznesie przerodziły się w konkretne plany i w 2001 roku Grażyna Jabłońska otworzyła pierwszy sklep. Od 14 lat pod szyldem ODIDO wraz ze swoimi dziećmi prowadzi obecnie trzy placówki, zlokalizowane w jednym z najbardziej znanych polskich uzdrowisk.

Sklep dla mieszkańców i kuracjuszy

W Ciechocinku przy jednej z głównych ulic znajduje się ponad 120-metrowy sklep pod zielono-pomarańczowym szyldem. W pobliskim sąsiedztwie mieści się park oraz dwa sanatoria. W tym roku właścicielka zdecydowała się dołączyć do nowego modelu ODIDO, w związku z czym jej placówka przeszła modernizację. Nowy format, oznakowanie i wielkość sklepu, a także dogodna lokalizacja, duży parking oraz asortyment dostosowany do lokalnego rynku przyciągają nowych klientów.

– Cieszymy się, że możemy gościć klientów w odświeżonej placówce. To absolutnie nowa jakość i komfort zakupów. Sklep nadal odwiedzają okoliczni mieszkańcy, ale po przebudowie zwiększyła nam się liczba przyjezdnych turystów. Są to w dużej mierze kuracjusze z pobliskich uzdrowisk. Klienci mają do dyspozycji duży parking, a ponadto robiąc zakupy mogą skorzystać z kącika wypoczynkowego w sklepie - mówi Grażyna Jabłońska.

Z małego sklepu po nowoczesną placówkę

W chwili dołączenia do nowego formatu sklep przeszedł gruntowną przebudowę przy wsparciu ekspertów sieci. Z małego sklepu z ograniczonym asortymentem, przerodził się w dobrze prosperującą, przestronną placówkę handlową pod szyldem ODIDO - informuje właścicielka.

– Otrzymaliśmy ogromne wsparcie przede wszystkim przy projektowaniu wnętrza, wyposażenia i regałów. Do tego zmiana zewnętrznej wizualizacji i nowe oświetlenie sprawiły, że sklep stał się nowoczesny, a asortyment bardziej dostępny dla klientów. To ma realny wpływ na zwiększenie częstotliwości odwiedzania naszej placówki. Po miesiącu od wdrożonych zmian średnia wartość koszyka zakupowego zwiększyła się o 10%, co bezpośrednio wpływa na obroty. A to dopiero początek - opowiada.

W biznesie liczą się zaufani partnerzy

– Na ODIDO zawsze mogę liczyć. To partner, który wspiera mnie w codziennym prowadzeniu biznesu. Na tak dynamicznie zmieniającym się rynku, na którym pojawiają się nowi gracze, trudno jest mi wyobrazić sobie prowadzenie nowoczesnego sklepu bez narzędzi i wsparcia franczyzy - przekonuje Grażyna Jabłońska.

Zapytana o zalety dołączenia do sieci ODIDO, w pierwszej kolejności wskazała na fachową pomoc i doradztwo przy wyeksponowaniu produktów na półkach, wsparcie przy dostawach oraz reklamę i promocję. Podkreśliła też, że zawsze może liczyć na doradcę, który pomaga m.in. w doborze asortymentu i przedstawia najkorzystniejsze oferty.

Franczyza dla ceniących niezależność detalistów

Model miękkiej franczyzy, jaką oferuje ODIDO, ma założenie, zgodnie z którymi właściciele mają możliwość swobody działania oraz realizacji własnej inwencji biznesowej. Dotyczy to także wyboru dostawców i lokalnego asortymentu. Grażyna Jabłońska postawiła na regionalne wędliny i mięso, świeże pieczywo oraz asortyment cukierniczy. Co poza tym klienci znajdą na półkach jej sklepu?

– Mamy mini punkt gastronomiczny z gotową żywnością w postaci dań garmażeryjnych. Koncept bardzo dobrze się przyjął i cieszy się dużą popularnością wśród okolicznych mieszkańców. Codziennie gotujemy i sprzedajemy około stu zestawów obiadowych do samodzielnego odgrzania w domu. A jest w czym wybierać. W ofercie mamy m.in. kotlety, gołąbki czy różnego rodzaju naleśniki - wyjaśnia właścicielka trzech sklepów w Ciechocinku.

Marki własne na półkach ODIDO

Franczyzobiorcy ODIDO chętnie korzystają z oferty produktowej marek własnych MAKRO. Aro to podstawowe artykuły w niskich cenach zapewniające większą rotację w punkcie sprzedaży. Kolorowe opakowania marki Fine Life o nowoczesnym wzornictwie, wpasowują się w półkę, konkurując z markami dostawców. Dzięki udziałowi marek własnych w ofercie sklepów rośnie ich zysk - informuje sieć hurtowa.

– Produkty marki własnej, po które najczęściej sięgają nasi klienci to nabiał, artykuły sypkie: ryż i kasza, bakalie oraz soki – podsumowuje Grażyna Jabłońska.

Sieć ODIDO jest jednym z liderów wśród sieci franczyzowych sklepów spożywczych w Polsce. Kieruje swoją ofertę do lokalnych przedsiębiorców, którzy cenią niezależność, a jednocześnie poszukują partnera wspierającego ich w codziennym prowadzeniu biznesu. Nowy format ODIDO to połączenie znanego już klientom lokalnego sklepu spożywczego z innowacyjnymi rozwiązaniami, które odpowiadają na potrzeby współczesnego klienta – informuje Makro.