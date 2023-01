Pedro Martinho, Eurocash: Nie można już powiedzieć „prowadzę sklep od 30 lat – poradzę sobie”

Na jakie szyldy i projekty postawi Eurocash w 2023 roku? Co przyciąga do Grupy franczyzobiorców?

Zgodnie ze strategią Grupy Eurocash na lata 2023-2025, stawiamy na rozwój w szeroko rozumianym formacie franczyzowym – jest to najbardziej efektywny model wzrostu. W latach 2023-2025 planujemy przyłączanie około 500 sklepów rocznie do sieci franczyzowych i partnerskich organizowanych przez Grupę Eurocash. W tym roku chcemy inwestować we wspierania działalności franczyzobiorców, oferując im skalę działania, w tym siłę zakupową, nowoczesne technologie, dostęp do wszystkich kanałów w modelu online i offline.

Co przyciąga franczyzobiorców do Eurocash? Sklepy lokalne są dużo bardziej zróżnicowane niż sieci dyskontowe, więc proponujemy naszym klientom wiele różnych modeli współpracy. Różnorodność tych formatów to siła Grupy i naszych klientów, bo każdy model jest dopasowany do lokalnego rynku i preferencji konsumentów. Grupa Eurocash jest jedyną firmą, która oferuje tak kompleksowe rozwiązania swoim klientom: dobre ceny dzięki ogromnej skali zakupowej, atrakcyjne warunki kredytowania, doskonałą logistykę, rozwiązania cyfrowe, edukację - dzięki Akademii Umiejętności oraz wsparcie marketingowe.

Czy, wzorem konkurentów, możemy się spodziewać technologicznego przyspieszenia w Eurocashu?

Digitalizacja w handlu jest jednym z podstawowych założeń strategii Grupy Eurocash na lata 2023-2025. Dlatego integrujemy nasze jednostki hurtowe, aby być jeszcze bardziej efektywnym, a naszym klientom ułatwić zamawianie w najbardziej wygodny dla nich sposób: online, mobile czy w hurtowniach Cash&Carry. Eurocash.pl to platforma i aplikacja mobilna, które zrewolucjonizowały zarządzanie lokalnym sklepem. To filar naszej strategii – stworzenie hurtowni wielokanałowej, która już teraz oferuje najszerszy asortyment spożywczy na rynku. Łącznie ponad 30 tysięcy klientów korzysta z eurocash.pl. Platforma już spełniła swoje dwa zadania. Po pierwsze, uprościła system zamówień, skracając czas, który nasi klienci poświęcają na zatowarowanie sklepu. Po drugie, jest źródłem wiedzy na temat rynku. Platforma zawiera aktualne oferty producentów, porady prawne, inne treści wspierające detalistów w ich codziennej pracy.

Kolejnym wyzwaniem technologicznym jest łączenie systemów POS naszych franczyzobiorców, które znacznie ułatwiają zarządzanie sklepem, polityką cenową, promocjami, a docelowo pozwolą wdrożyć wspólny program lojalnościowy. Dzięki współpracy Innowacyjnej Platformy Handlu z Grupą Comp proponujemy Europlatform, rozwiązanie dla lokalnych sklepów, które pozwoli oferować niskie ceny i atrakcyjne promocje. Analiza danych sprzedażowych przyczyni się do sprawniejszego zarządzania towarem, co poprawi rentowność sklepów oraz zmniejszy marnowanie niesprzedanej żywności. Zintegrowanie zamówień w jednym miejscu zmieni logistykę dostaw i obniży ślad węglowy generowany przez flotę Eurocash. Jesteśmy przekonani, że dzięki rozwiązaniom cyfrowym oferowanym przez Grupę nasi partnerzy będą w stanie czerpać korzyści z faktu, że już dziś stanowią drugą największą organizację detaliczną w kraju.

Jakie będą największe wyzwania dla całego sektora handlu w tym roku?

Konsumenci nadal będą odczuwać presję inflacyjną. Są i będą nadal zagubieni, ze względu na zmiany dotychczasowych cen referencyjnych. Dobra komunikacja, szybka reakcja na zmiany konkurencji, ciągłe monitorowanie rynku stało się ważniejsze niż kiedykolwiek. Nie można już powiedzieć „prowadzę sklep od 30 lat – poradzę sobie”, ponieważ w ciągu ostatnich trzech dekad nigdy nie doświadczyliśmy kumulacji tylu czynników jednocześnie, takich jak niepewność gospodarcza i psychologiczna konsumentów, mocne wyhamowanie koniunktury, presja inflacyjna, wojna i zmiana struktury demograficznej w Polsce. To dlatego posiadanie teraz solidnego partnera jest jeszcze ważniejsze niż wcześniej.

Nie możemy zaprzeczyć, że cena stała się znowu najważniejszym kryterium wyboru sklepu przez konsumenta. Dlatego prowadzony od kilku lat przez Grupę Eurocash ranking "Równi w Biznesie" jest dziś jeszcze istotniejszy dla rynku. Producenci muszą dzisiaj naprawdę zacząć sprawiedliwie traktować różne kanały dystrybucji, inaczej za kilka lat ich oferta będzie ograniczona do jedynie kilku pozycji sprzedawanych w dyskontach.

Dzisiaj konsumenci szukają kontaktu i relacji, chcą być doceniani, rozumiani. Lokalne sklepy miały do tej pory monopol na indywidualne i spersonalizowane relacje z klientami. Jednak nowe technologie i programy lojalnościowe pozwalają wielkim sieciom na budowanie właśnie takich relacji, które do tej pory były domeną małych sklepów. Dlatego przyszedł czas, w którym lokalne sklepy też muszą inwestować w nowe technologie, programy lojalnościowe, muszą zacząć używać danych o konsumentach, jednak nie tylko na bazie swojej placówki, a szeroko pojętego rynku. Dzięki temu będą w stanie lepiej dostosować swoją ofertę i walczyć z coraz silniejszą konkurencją.

Coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodszych pokoleń, staje się świadomych kwestii środowiskowych, społecznych i etycznych, co oczywiście odbija się na ich wyborach jako konsumentów. Ludzie podejmują decyzje nie tylko na podstawie cen, ale także na podstawie praktyk firm, od których je kupują. Przedsiębiorcy powinni pamiętać o ofercie produktów roślinnych, ekologicznych, angażować się w życie lokalnych społeczności i szukać zielonych rozwiązań. Lokalne sklepy, kupujące od lokalnych producentów, mają świetną pozycję startową w tym obszarze, muszą jedynie lepiej to komunikować.

Przedsiębiorcy już od stycznia odczują też zmianę wysokości składek ZUS, a kolejny wzrost płacy minimalnej i obowiązkowych świadczeń ZUS będzie miał miejsce w połowie roku. To wpłynie na koszty stałe prowadzenia biznesu i będzie miało ogromny wpływ na całą branżę. Wzrost kosztów energii, stóp procentowych, osłabienie złotego - w tym otoczeniu szukanie efektywności kosztowej stało się priorytetem dla właścicieli sklepów. Sklepy, chcąc utrzymać klientów, nie będą mogły przerzucić tych kosztów na nich, dlatego muszą szukać efektywności gdzie indziej.

Najbliższe czasy będą pełne wyzwań dla branży, jednak patrzę na nie z optymizmem. Wierzę, że jako Grupa Eurocash jesteśmy dobrze przygotowani do wsparcia lokalnych sklepów, a większość naszych partnerów to doskonali przedsiębiorcy, potrafiący dopasować się do zmieniającego się otoczenia, którzy są w stanie pokonać wszystkie trudności i wychodzić z nich jeszcze silniejsi.