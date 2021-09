PIH: Okres wypowiedzenia dla różnych form franczyzy nie powinien być taki sam

Przypomnijmy, pod koniec lipca franczyzobiorcy, franczyzodawcy oraz organizacje branżowe przyjęły Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy. Jest to pierwsza inicjatywa w obszarze podnoszenia standardów współpracy w tym sektorze, wspólna dla obu stron relacji franczyzowej.

Projekt Kodeksu nie uzyskał jednak poparcia Rzecznika MŚP, Adama Abramowicza. Jak tłumaczy rzecznik MŚP, wypracowana formuła Kodeksu nie jest kompromisem, ponieważ nie zawiera w sobie najważniejszego z punktu widzenia franczyzobiorców zapisu o 3 i 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia odpowiednio dla franczyzobiorców i franczyzodawców.

Poniżej publikujemy komentarz, jakie udzielił nam w tej sprawie Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny PIH:

Uzgodnienie zestawu dobrych praktyk dla współpracy w ramach franczyzy leży w interesie całego środowiska, tak franczyzodawców jak i franczyzobiorców, bez względu na różnice w realizowanych modelach franczyzowych.

Rodzaje umów franczyzowych i współpraca w ich ramach mogą podlegać klasyfikacji co najmniej według kilkunastu różnych kryteriów. W toku finalnych prac nad kodeksem na forum zespołu do spraw franczyzy pojawiło się pytanie czy możliwe jest sprowadzenie do wspólnego mianownika całej problematyki wypowiedzeń umów franczyzowych, opierając je na predefiniowanych sztywnych terminach zapisanych w kodeksie.

W świetle wiedzy Polskiej Izby Handlu, jako organizacji związanej z franczyzą już od 24 lat, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i nie da się sprowadzić do krótkiego „tak” lub „nie”.

Skala zróżnicowania systemów franczyzowych, tak pod względem organizacyjnym, finansowym, modelu biznesowego, branży czy zaangażowania obu stron systemu franczyzowego oraz podmiotów trzecich, utrudnia rozciągnięcie na nie wszystkie wspólnego mianownika, jakim byłby jednolity dla wszystkich sposób kończenia współpracy.

Nie można bowiem w żaden sposób porównywać działających we franczyzie mikroprzedsiębiorców, których nakłady finansowe są niskie, ze skomplikowanymi pod względem know-how, unikalności oferowanego produktu, czy infrastruktury podmiotami, które do swojego prawidłowego zadziałania wymagają ogromnych nakładów finansowych obu stron, często popartych potężnymi kredytami bankowymi czy powiązaniami biznesowymi z podmiotami trzecimi o charakterze wieloletnim (np. leasing).