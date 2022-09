Plany Intermarche: Koncept proximity, 10 mld zł obrotu i 5. miejsce wśród sieci FMCG

Nowy format Intermarche

Format proximity, czyli sklepy o pow. ok.500-600 mkw. to odpowiedź Intermarche na zmiany zachowań klientów, ale też potrzeba wzmocnienia obecności na rynku handlowym. Obecnie koncept jest na etapie finalnym odnośnie koncepcji architektonicznej, aranżacji przestrzeni w sklepie, polityki cenowej i asortymentowej. Wytypowane zostały już pierwsze lokalizacje, w których będą prowadzone testy tego konceptu. Pilotaż, który pozwoli zebrać opinie rynkowe, od franczyzbiorców, klientów i dostawców ruszy w I kw. 2023 i potrwa około pół roku. To oznacza, że decyzja o finalnej formule i planach rozwoju zapadnie w drugiej połowie 2023 roku.

IMG_5300.JPG

Proximity to koncepcja sklepu miejskiego i podmiejskiego przeznaczona dla miast satelickich wokół aglomeracji i mniejszych miast, w których brakuje tego rodzaju oferty.

Format ten ma też być bardziej przystępny cenowo dla franczyzobiorców. Póki co nie padły jednak żadne konkretne kwoty. Grupa Muszkieterów uruchamiając mniejszy, miejski koncept chce stworzyć propozycję dla przedsiębiorców, którzy mają skromniejsze możliwości finansowania niż inwestycja w duży supermarket (która wymaga ok. 500 tys. aportu).

Format proximity, to także szansa, zeby przyspieszyć ekspansję sieci. - Póki co jesteśmy za daleko od klientów - mówi Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce. We Francji klienci mają nie dalej niż 17 km do swojego Intermarche. W Polsce te wskaźniki są o wiele gorsze. Do tego zagęszczenie sieci pozwoli na optymalizację struktury kosztowej. Obecnie Intermarche ma część sklepów na ścianie wschodniej, do ktorych towary wożone są na odległość 400 km. Przy dzisiejszych, rosnących kosztach transportu, staje się to ogromnym wyzwaniem. Zagęszczenie sieci pozwoli na uruchomienie kolejnego magazynu, który będzie lokalnie obsługiwał te placówki.

Na konieczność rozwoju wskazywali także dostawcy sieci Intermarche. - Spotkaliśmy się z 200 dostawcami i to co powtarzało się w ich pytaniach to była kwestia rozwoju. Co z waszą ekspansją pytali. Odpowiadamy więc - wracamy do rozwoju, zarówno w naszych podstawowych formatach supermarketowych, w tym formacie power, jak i ogłaszamy uruchomienie nowego formatu: proximity - podsumował Marc Dherment.

Grupa Muszkieterów ma w Polsce 372 sklepy, w tym 191 sklepów Intermarche i 181 sklepów Bricomarche. Sieci zatrudniają 13 300 pracowników. Grupa w 2021 roku miała 8,9 mld zł obrotów, trzy centra magazynowe w Swadzimiu , Mysłowicach i Sosnowcu, 68 stacji paliw i 6 składów budowalnych.