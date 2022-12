Polska sieć pizzerii w rękach Norwegów. Czy pozostanie na rynku?

Największa w Polsce sieć pizzerii Da Grasso sfinalizowała proces pozyskania nowego, branżowego inwestora. Pierwotna umowa warunkowa została podpisana 3 miesiące temu; w tym czasie strony uzyskały niezbędne zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz dopracowały warunki i zasady przyszłej współpracy.

Zgodnie z przyjętymi we wrześniu br. założeniami, Orkla obejmuje 74% udziałów w firmie. Założycielka sieci Karolina Rozwandowicz pozostanie nadal udziałowcem, a Magdalena Piróg dalej będzie pełniła funkcję prezesa zarządu. Da Grasso będzie kontynuować działalność pod obecną nazwą i brandem. Doradcą finansowym Da Grasso była Fidea Corporate Finance.

Da Grasso w rodzinie Orkla. Co mówią franczyzobiorcy?

Da Grasso staje się już oficjalnie członkiem wielkiej rodziny Orkla. Nasi franczyzobiorcy pozytywnie odebrali informacje o planowanym wzmocnieniu właścicielskim firmy. Razem, z wielką energią, myślimy o przyszłości i szansach, które przed nami stoją – powiedziała Karolina Rozwandowicz, założycielka oraz dotychczasowy większościowy udziałowiec firmy.

- Wraz z zarządem Da Grasso oraz ich franczyzobiorcami chcemy kontynuować dynamiczny rozwój firmy. Połączymy nasze narzędzia, wiedzę i doświadczenie, co pozwoli nam na dalsze umocnienie marki w Polsce. Realizacja naszej strategii na europejskim rynku franczyzy pizzy przebiega zgodnie z planem, a dzięki Da Grasso nasza pozycja jest teraz silniejsza - powiedział Tommi Tervanen, CEO Orkla Pizza Out of Home.

Da Grasso - ile lokali ma sieć

Da Grasso to największa polska sieć pizzerii, która powstała ponad 25 lat temu. Obecnie obejmuje ona ok. 190 lokali franczyzowych.

Orkla głównym konsolidatorem na rynku sieci pizzerii w Europie

Orkla jest wiodącym norweskim dostawcą markowych dóbr konsumpcyjnych dla sektora spożywczego, out-of-home, specjalistycznego handlu detalicznego i piekarni. Od 2018 roku Orkla jest głównym konsolidatorem na rynku sieci pizzerii w Europie. Do tej pory zainwestowała w lokale w Finlandii, w krajach Beneluksu i w Niemczech. Po sfinalizowaniu transakcji Orkla zarządza 860 pizzeriami w Europie.