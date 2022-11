Polski producent bielizny z rekordową sprzedażą. Aplikacja moblina jeszcze ją podkręci?

Przychody ze sprzedaży Esotiq & Henderson w pierwszych trzech kwartałach br. wyniosły 181,6 mln zł, a zysk netto 9,2 mln zł.

Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. powierzchnia handlowa wyniosła 18 285 tys. mkw. Sieć salonów marki Esotiq liczyła 296 salonów, w tym 228 franczyzowych oraz 68 własnych.

Rekord sprzedaży Esotiq & Henderson

Przychody ze sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach br. wyniosły 181,6 mln zł (+17,4 % r/r), zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się do 113,4 mln zł (+14,1% r/r), EBIT wyniósł 11,4 mln zł a zysk netto 9,2 mln zł. W trzecim kwartale br. sprzedaż wzrosła do 74,8 mln zł (+25,0% r/r), zysk brutto na sprzedaży do 44 mln zł (+14,2% r/r) a EBIT i zysk netto wyniosły odpowiednio 6,2 mln zł (-30,1% r/r) i 4,6 mln zł (-38,1% r/r). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – październik 2022 r. wyniosły ponad 196 mln zł i były wyższe o około 17 proc. niż w tym samym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – październik 2022 r. wyniosła około 62 proc.

Osiągnęliśmy rekordowe wyniki sprzedaży w trzecim kwartale, które wsparła kampania telewizyjna i internetowa. Niższa marża w trzecim kwartale była spowodowana zwiększeniem akcji promocyjnych, mających na celu obniżenie stanów zapasów towarowych. Dużym wyzwaniem były też dla nas rosnące koszty odsetkowe związane z obsługą długu, koszty utrzymania salonów a także presja płacowa motywowana wysoką inflacją. Nie sprzyjało nam również osłabienie złotego do dolara. Na przyszłe kwartały patrzę jednak z umiarkowanym optymizmem. Przed nami nasz najlepszy sprzedażowy okres w roku, na który przygotowaliśmy dla naszych klientek i klientów dużo atrakcyjnych akcji promocyjnych. Uruchomiliśmy też naszą aplikację mobilną, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem. W pierwszym miesiącu działania pobrano ją 20 tys. razy. Pozytywnym aspektem, w zamówieniach w aplikacji, jest o 15% wyższy paragon oraz większa ilość sztuk na paragonie, co w połączeniu z konwersją (red. – wskaźnik pokazujący procent osób dokonujących zakupu w aplikacji) na poziomie 17% dobrze rokuje na kolejne miesiące - powiedział Krzysztof Jakubowski, prezes zarządu Esotiq & Henderson S.A.

Esotiq & Henderson : Rośnie sprzedaż online

W trzecim kwartale 2022 roku sprzedaż e-commerce przez własne platformy wyniosła 11,5 mln zł (+26,7% proc. r/r). Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. powierzchnia handlowa wyniosła 18 285 tys. m2 (-1% r/r). Sieć salonów marki Esotiq liczyła 296 salonów, w tym 228 franczyzowych oraz 68 własnych. Spółka wciąż poszukuje dobrych jakościowo lokalizacji w Polsce oraz planuje wejście na nowe rynki.

Przed nami najgorętszy okres w roku, ale oczywiście myślimy już o 2023 r., co do którego jestem umiarkowanym optymistą. Słabnący sentyment zakupowy związany z kryzysem energetycznym oraz utrzymująca się wysoka inflacja może mieć wpływ na przyszłoroczną sprzedaż. Staramy się na bieżąco regulować ceny uwzględniając rosnącą inflację a także umacniającego się dolara. Dobrze radzimy sobie też z łańcuchami dostaw. Na początku tego roku zwiększyliśmy poziom zapasów i obecnie mamy w pełni zatowarowane salony - powiedział Krzysztof Jakubowski.