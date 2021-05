Ponad 100 lodziarni “u Lodziarzy” rozpoczyna sezon. Nowością mobilne przyczepy

W całym kraju działa ponad 100 lodziarni “u Lodziarzy”, fot. mat. pras.

Sieć “u Lodziarzy” powiększyła się o kilkanaście nowych punktów – można je spotkać m.in. w Krakowie, Mielnie, Białymstoku, Łodzi, Pile, Piszu, Przeworsku, Sandomierzu, Szczecinie, Giżycku, Koszycach Wielkich, Piekoszowie, Ciechanowcu, Horodnianach, Zambrowie, Tychach czy Sarbinowie. W sumie w całym kraju działa ponad 100 lodziarni.

Wśród nich oprócz lokali stacjonarnych i riksz, znajdziemy designerskie mobilne przyczepy z ogródkami dla klientów.

– Nasze mobilne przyczepy to koncept bardzo elastyczny, skrojony pod nowe czasy. Franczyzobiorca w każdej chwili może zmienić miejsce sprzedaży, jeśli to, w którym obecnie przebywa, straci swój potencjał albo znajdzie on nową, jeszcze lepszą lokalizację. Do tego dochodzi stosunkowo niska kwota wejścia, różne formy finansowania i wsparcia, a także stabilność branży w obliczu pandemii – tłumaczy Paulina Daniłowicz, manager rozwoju sieci.