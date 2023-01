Ponad 90 proc. restauracji McDonald's to franczyza. Ile to kosztuje?

- W Nowy Rok wchodzimy zdecydowanym krokiem, ale nie zapominamy o podsumowaniu #2022wMcDonalds. Ten rok przyniósł nam dużo radości - świętowaliśmy otwarcie jubileuszowej 500. restauracji, która znajduje się w Wyszkowie - pisze sieć na portalu Linkedin.

517restauracji McDonald's w Polsce

Polski McDonald's stoi franczyzą

W ciągu 12 miesięcy sieć otworzyła aż 30 restauracji, w tym 20 zarządzanych przez franczyzobiorców.



Po raz pierwszy McDonlad's zawitał do Łukowa, Prudnika, Wałcza, Nidzicy,

Jarosławia, Strykowa, Krasnegostawu, Wyszkowa, Ząbkowic Śląskich, Iławy, Łaska, Tucholi, Zambrowa, Kraśnika oraz do Świebodzina. Kolejne lokale otworzyliśmy w Wałbrzychu, Gdańsku, Słupsku, Koninie, Kołobrzegu, Wrocławiu, Krakowie oraz w Suwałkach. Ponadto powstały nowe restauracje przy autostradach i drogach ekspresowych. Podróżni będą mogli skorzystać z usług sieci przy MOP Mała Holandia, MOP Kleszczewko Zachód, MOP Urzut, Gorzów Wielkopolski Autohof, MOP Echa Leśne, MOP Paszczyna Północ, Częstochowa Autohof.



Obecnie w Polsce działa 517 restauracji McDonald's, które zatrudniają ponad 31 000 osób. Ponad 90% z nich to obiekty prowadzone przez 88 przedsiębiorców w oparciu o umowę franczyzy z McDonald’s.

Ile kosztuje franczyza McDonald's?

W przypadku pierwszej restauracji rekomendowany udział własny wynosi 25 proc.

Przykład:

Umowa franczyzy na 20 lat, a wartość sprzedawanego wyposażenia wynosi 5 000 000 zł.

Łączne koszty:

- opłata wstępna 45 000 USD powiększona o aktualną stawkę VAT

- sprzęt 5 000 000 zł

- udział własny wyniesie ok. 1 300 000 zł (średni kurs dolara 4,5 zł)