Popeyes: po Polsce i Czechach czas na Rumunię (zdjęcia)

McWin Capital Partners, poprzez platformę QSR, Rex Concepts, we współpracy z Restaurant Brands International (RBI), franczyzodawcą i firmą-matką marki Popeyes, ogłosiły nową umowę Głównego Franczyzobiorcy i Rozwoju podpisaną w celu rozbudowy marki w Rumunii. Rex Concepts będzie zarządzać marką w tym kraju i po przejęciu obecnego operatora Popeyes w Rumunii rozpocznie prowadzenie sześciu istniejących już restauracji. Rex Concepts zobowiązuje się również do rozwoju marki Popeyes do ponad 90 restauracji w kraju w ciągu najbliższych 10 lat.

Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii

Inwestycja ta uzupełnia nabycie w 2022 r. przez fundusze, którym doradza McWin, wyłącznej master franczyzy i praw deweloperskich do rozwoju marek Burger King i Popeyes w kilku krajach Europy Wschodniej, z nowymi restauracjami otwartymi w 2023 roku. McWin w szczególności zgodziło się wprowadzić ikoniczną markę restauracji Popeyes do Czech, Polski - a obecnie także do Rumunii - oraz rozwijać markę Burger King w Czechach, Polsce i Rumunii, planując otwarcie 600 restauracji w tych krajach w ciągu najbliższych 10 lat.

- Cieszymy się, że możemy podzielić się wielką nowiną o dodaniu kolejnego rynku i przyspieszeniu naszych planów ekspansji dla Popeyes w Europie Środkowej i Wschodniej - mówi Jerzy Tymofiejew, CEO w Rex Concepts. -Niedawny, udany debiut Popeyes w Polsce, z otwarciem restauracji we Wrocławiu i Szczecinie, potwierdza ogromne zainteresowanie słynnym kurczakiem z Luizjany. Nasi goście nie tylko doceniają doskonałą jakość i smak marynowanego kurczaka w chrupiącej panierce, ale także czerpią radość i wyjątkową pozytywną energię, jaką marka ma do zaoferowania. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy uczynić tę markę jeszcze bardziej dostępną dla gości w regionie, dodając Popeyes Romania do naszego portfolio - dodaje.

- Wzrost McWin w Europie Środkowej i Wschodniej jest nie do zatrzymania. W krótkim czasie wprowadzamy główne marki gastronomiczne, takie jak Popeyes, na ważne rynki w tym regionie. W McWin jesteśmy dumni z tego, jak Popeyes stał się wiodącą marką w Europie Wschodniej, rozwijając produkt, który rozpoznawalny przez każdego konsumenta. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy to zrealizować i umacniać nasze relacje z RBI - komentuje Henry McGovern, współzałożyciel McWin Capital Partners.

- W McWin mocno wierzymy w Popeyes i już dokonaliśmy kilku inwestycji w tę markę za pośrednictwem naszych funduszy. Ta umowa to doskonały przykład tego, jak możemy pomóc kultowej marce restauracji w nieograniczonym jej skalowaniu, jednocześnie wspierając poprawę kluczowych aspektów, takich jak cyfryzacja, doświadczenie klienta i zrównoważony rozwój marki, będących wymogiem obecnym w każdej dokonywanej przez nas inwestycji - ocenia Steven K. Winegar, współzałożyciel McWin Capital Partners.

- Możliwości rozwoju marki Popeyes w Europie Środkowej i Wschodniej są ogromne. Nasza współpraca z McWin i Rex Concepts jest świadectwem zaangażowania w przyspieszenie obecności brandu w tym regionie i chęci dostarczenia naszym gościom kultowego kurczaka Popeyes, czyli wyśmienitego jedzenia i doskonałego doświadczenia - wypowiada się Thiago Santelmo, prezes EMEA RBI.

Popeyes stała się jedną z największych marek restauracji szybkiej obsługi z kurczakiem na świecie, z ponad 4200 restauracji w ponad 30 krajach na całym świecie.

McWin i Popeyes

McWin to prywatna firma inwestycyjna założona przez Henry'ego McGoverna i Stevena K. Winegara, współpracująca z założycielami i dyrektorami generalnymi, którzy wprowadzają zrównoważone zmiany, głównie w sektorach usług gastronomicznych i technologii spożywczych.

McWin i związane z nią firmy zarządzają aktywami o wartości ponad 1 mld euro, inwestując w globalne sektory usług gastronomicznych i technologii spożywczych na etapach wzrostu i dojrzałości.

Inwestycje w usługi gastronomiczne obejmują Gail's i White Rabbit w Wielkiej Brytanii, L'Osteria i Burger King, Vapiano - globalną markę włoską oraz Rex Concepts - platformę QSR skupioną na Europie Środkowej i Wschodniej. Inwestycje w technologię spożywczą obejmują firmy zajmujące się alternatywnymi białkami, jak BlueNalu, Perfect Day, The Every Company, Impossible Foods i UPSIDE Foods, Footprint zajmującą się zrównoważonym opakowaniem oraz Oishii firmę uprawiającą rośliny wertykalnie. Większość specjalistów ds. inwestycji (w tym dwóch założycieli firmy) to weterani sektora usług gastronomicznych.

Popeyes, założona w Nowym Orleanie w stanie Luizjana w USA w 1972 roku, ma ponad 50-letnią historię i tradycję kulinarną. Kuchnia marki wyróżnia się menu w stylu luizjańskim. Sieć znana jest z marynowanego kurczaka w mieszance przypraw Louisiana Cajun, którego można spróbować w wersji łagodnej i pikantnej. W ofercie są kanapki z kurczakiem czy rożne części panierowanego kurczaka, a także dodatki typowe dla kuchni amerykańskiej. Obecnie jest największych na świecie siecią restauracji szybkiej obsługi z kurczakiem, z prawie 4200 restauracjami w USA i na całym świecie. Popeyes jest spółką zależną Restaurant Brands International Inc. ("RBI"), jednej z największych na świecie firm zajmujących się restauracjami szybkiej obsługi z ponad 35 mld dol. rocznej sprzedaży w całym systemie i około 30000 restauracji w ponad 100 krajach. RBI jest właścicielem czterech najbardziej znanych marek restauracji szybkiej obsługi na świecie - BURGER KING, TIM HORTONS, POPEYES i FIREHOUSE SUBS. Markę Popeyes do Polski wprowadza firma Rex Concepts.