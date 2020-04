Postulaty franczyzodawców i franczyzobiorców w związku z nowelizacją ustawy o Tarczy Antykryzysowej

Polska Organizacja Franczyzodawców oraz Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców przedstawiają swoje propozycje pomocy dla przedsiębiorców w związku z nowelizacją ustawy o Tarczy Antykryzysowej. Wspólne pismo franczyzobiorców i franczyzodawców zostało skierowane do Marszałka Senatu, Premiera, Ministra Rozwoju, Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości oraz do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.



Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Małych Przedsiębiorców i Franczyzobiorców oraz Polskiej Organizacji Franczyzodawców w związku z nowelizacją ustawy o Tarczy Antykryzysowej wnosi:

l•o usunięcie z ustawy ograniczeń rodzących wątpliwości interpretacyjne, że przedsiębiorcy spełniający warunki upoważniające do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS oraz spełniający warunki uprawniające do skorzystania z dopłat do wynagrodzeń pracowniczych mogą korzystać z obu programów jednocześnie;



•o usunięcie z ustawy ograniczeń w skorzystaniu ze wsparcia oferowanego w ramach ustawy o Tarczy Antykryzysowej (zwolnienie z opłacania składek ZUS, wypłata postojowego, dopłata do wynagrodzeń) osób prowadzących działalność gospodarczą (w tym samozatrudnionych), które są jednocześnie zatrudnione na minimalnej cząstce etatu;•o rozszerzenie kręgu firm uprawnionych do zwolnienia z opłacania składek ZUS na okres trzech miesięcy o firmy zatrudniające do 49 osób, chroniąc tym samym miejsca pracy również w firmach zatrudniających od 10 do 49 osób;

•o przesunięcie wszystkich terminów związanych ze zmianami podatkowymi z lipca i września 2020 na styczeń 2021 (m.in. kasy online i nowa matryca VAT);

•o rozszerzenie wygaszenia wzajemnych zobowiązań z umów najmu na wszystkie lokale, które w wyniku rozporządzenia rządu o epidemii zostały zamknięte, niezależnie czy są to lokale w obiekcie handlowym powyżej 2000 mkw., czy też w mniejszej galerii handlowej, przy ulicy, w kamienicy miejskiej czy prywatnej (wygaszenie wzajemnych zobowiązań powinno obowiązywać do czasu do zniesienia stanu epidemii i do otwarcia wszystkich sklepów i punktów usługowych);

•o wprowadzenie rozwiązania chroniącego przed utratą płynności z powodu konieczności zapłaty pełnego czynszu przez przedsiębiorców prowadzących sklepy, restauracje i punkty usługowe nadal pracujące,których obroty spadły przynajmniej o 1/3 w stosunku do okresu przez stanem epidemii (np. możliwość odliczania podwójnego podatku VAT od czynszu);

•o wprowadzenie rozwiązania osłonowego umożliwiającego ponowne płacenie czynszów w pełnej wysokości przez przedsiębiorców prowadzących sklepy i punkty usługowe w po zniesieniu stanu epidemii kiedy ich biznesu ciągle będą się odbudowywać(np. możliwość odliczania podwójnego podatku VAT od czynszu);