Prezes Jeronimo Martins: Ekspansja zagraniczna Biedronki to tylko kwestia czasu

fot. Pedro Soares dos Santos i Luis Araujo

- Żadne z naszych planów inwestycyjnych i ambicji rozwijania Biedronki poza Polską, nie zmieniły się. Zostały jedynie ze względu na wybuch pandemii przełożone na późniejszy czas. To tylko kwestia czasu. Przez najbliższe pół roku będziemy obserwować rozwój sytuacji pandemicznej, by móc wrócić do naszych planów - powiedział Pedro Soares dos Santos, pytany o ekspansję szyldów Biedronka do Rumunii oraz Hebe do Czech i Słowacji.

Na pytanie jakie Biedronkę czekają wyzwania w 2021 roku Luis Araujo, dyrektor generalny sieci Biedronka odpowiedział, że dla firmy zawsze największym wyzwaniem jest dostarczenie wartości dla polskiego konsumenta, jego zmieniających się oczekiwań zakupowych i asortymentowych. Polski konsument jest bardzo wymagający, wrażliwy cenowo i podchodzący z dużym zaufaniem do marek własnych sieci handlowych. Z tego względu firma chce wzmocnić swoją ofertę w pobliżu konsumenta rozwijając mniejszy format sklepów, ale także odpowiedzieć na potrzeby młodszych pokoleń, dokonując digitalizacji sprzedaży. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego partnerstwa z Glovo. Jako sprzedawcy detaliczni najmocniej koncentrujemy się na handlu stacjonarnym, ale ewolucja zachowań zakupowych i potrzeby młodego pokolenia kierują nas w stronę świata cyfrowego. Oferujemy takie usługi od kwietnia 2020. Wypracowaliśmy model współpracy opierający się na naszych specjalizacjach, czyli Glovo jest odpowiedzialne za dostawy a my za kompletowanie zamówień klientów. Poszerzamy zasięg naszej usługi geograficznie. Obecnie jesteśmy dostępni online już w 31 miastach od największych aglomeracji po mniejsze miasta: Warszawa, Poznań, Wrocław, Opole. Chcemy rozszerzać usługę na kolejne obszary, ale także uatrakcyjniać asortyment, dostępny online. Liczba zamówień wzrasta, ale także nasza wydajność w tym zakresie wzrasta. W tym samym czasie ewoluuje technologia, której używamy więc poziom doświadczenia z zakupów online w Biedronce rośnie. Jest to obszar rozwoju, który w najbliższym czasie będziemy eksplorować.

Na pytanie o docelowy format i liczbę sklepów Biedronka a także otwieranie sklepów franczyzowych Lusi Araujo odpowiedział: - Powoli nie postrzegamy Biedronki jako formatu typowego dyskontowego. Oczywiście odnosimy się z wielkim szacunkiem do naszych korzeni i bazy na której nasz sukces oparty na niskich cenach był możliwy. Obecnie oczekiwania konsumentów ewoluują a my wraz z nimi. W następnej dekadzie widzimy możliwość otwierania kolejnych sklepów, które odpowiadają rosnącym oczekiwaniom konsumentów. Nie chciałbym jednak określać docelowej liczby sklepów. Obecnie mamy ok. 100 sklepów franczyzowych i agencyjnych. W modelu franczyzowym sklepu mogą być otwarte w niedziele. Na ten rok mamy przygotowanych 75 lokalizacji w mniejszych miastach i na wsiach. 20 proc. z nich będą działały w modelu czysto franczyzowym.