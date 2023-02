Prowadzą So Coffee! Teraz zostali masterfranczyzobiorcą Costa Coffee w Polsce i na Łotwie

Lagardère Travel Retail bezpośrednio prowadzi lokale Costa Coffee w Polsce

Powierzenie przez Costa Coffee zarządzania siecią kawiarni w Polsce i Łotwie spółce Lagardère Travel Retail to kamień milowy w strategicznym partnerstwie obu firm. Transakcja wzmacnia dotychczasową pozycję Lagardère Travel Retail w segmencie kawiarni w Polsce, gdzie spółka działa już poprzez markę So Coffee. Umowa oznacza także, że Lagardère Travel Retail wchodzi na nowy dla siebie rynek łotewski.



Chociaż będzie to pierwszy raz, kiedy Lagardère Travel Retail bezpośrednio prowadzi lokale Costa Coffee w Polsce, partnerów łączy wieloletnia współpraca. Ta rozpoczęła się w 2008 r. w Czechach. Dzisiaj Lagardère Travel Retail obsługuje tam 60 kawiarni Costa Coffee i 60 automatów Costa Express w wielu kanałach.

Costa Cofee chce się rozwijać w Polsce

– Aby wesprzeć nasze ambitne plany rozwoju w Polsce, szukaliśmy partnera, który podziela naszą wizję i wartości. Przez cały okres przejściowy będziemy ściśle współpracować, żeby zapewnić płynną komunikację w zespołach i kawiarniach. Chcemy, żeby ta zmiana była w pełni komfortowa dla naszych pracowników, współpracowników, dostawców i klientów – mówi Gordon Mowat, dyrektor zarządzający Costa Coffee EMENA.

Wzmacniając portfel o sieć kawiarni Costa Coffee, Lagardère Travel Retail – z globalnej perspektywy – podwaja swoją obecność w segmencie Foodservice w Polsce i rozpoczyna działalność na rynku łotewskim. Wynika to wprost ze strategicznych ambicji Grupy, która chce być liderem w obszarze Foodservice w Europie i pod koniec 2022 r. przejęła kontrolę nad Marché International, wiodącą globalną firmą cateringową.



– To przejęcie jest doskonałym urzeczywistnieniem bardzo silnego partnerstwa, jakie łączy nas z siecią Costa Coffee i jej spółką macierzystą, Coca-Cola. Nie możemy się doczekać dalszego rozwoju naszej współpracy w Europie, a w przyszłości również poszukiwania nowych możliwości w Ameryce Północnej i Azji. Lagardère Travel Retail jest strategicznie zaangażowana w rozwój swojej ekspertyzy i sieci w obszarze Foodservice, a dwa strategiczne przejęcia, które zamknęliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy – Costa Coffee i Marché International – są tego dowodem – mówi Mélanie Guildou, EVP Foodservice & CSR, Lagardère Travel Retail.



W 2019 r. linia biznesowa Foodservice Lagardère Travel Retail na całym świecie osiągnęła ponad miliard euro sprzedaży, podwajając swoje obroty w ciągu zaledwie trzech lat. Jest powszechnie doceniania w branży, zdobywając co roku kilka nagród.

Lagardère Travel Retail - co wiemy o firmie

Lagardère Travel Retail to globalny lider branży travel retail, który w ramach linii Travel Essentials, Duty Free & Fashion oraz Foodservice zarządza siecią ponad 5 tys. sklepów działających na lotniskach, dworcach kolejowych i w innych przestrzeniach koncesjonowanych w 42 krajach i regionach. W 2022 r. sprzedaż Grupy (100%) wyniosła 5,2 mld euro. W Polsce Lagardère Travel Retail działa od 1997 r. – do 2015 r. jako HDS Polska – i rozwija się także w lokalizacjach typowo handlowych (centra, ulice, parki handlowe itd.). W sumie Lagardère Travel Retail w Polsce zarządza siecią ok. 1000 różnorodnych punktów sprzedaży pod 40 markami takimi jak InMedio, So Coffee, Relay, Aelia Duty Free, 1Minute i inne.