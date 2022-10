Proximity ma pomóc w rozwoju Intermarche. Nowy koncept podnosi sprzedaż o 20 proc.

Intermarche chce być 5. największą siecią FMCG w Polsce

Intermarché obecnie może pochwalić się obrotami na poziomie ponad 5 mld zł, które zapewniają jej miejsce w pierwszej dziesiątce sieci spożywczych w Polsce. Wyróżnikiem marki są przede wszystkim produkty świeże. W ostatnich latach sieć rozpoczęła remodeling swoich supermarketów w koncepcie Power, który zakłada m.in. poszerzanie oferty o strefę ryneczku i produkty świeże oraz wprowadzenie intuicyjnego układu sklepów. W nowej odsłonie działa ponad 20 placówek, a kolejne modernizacje trwają. Wdrożenie nowego konceptu podniosło sprzedaż o nawet 20 proc.

Zmiana oczekiwań zakupowych konsumentów była dla Intermarché impulsem do rozwoju kanału e-commerce – marka zapewnia m.in. usługę Drive, która pozwala na odbiór produktów zamówionych online w specjalnie wyznaczonej do tego strefie.

Muszkieterowie od ponad 20 lat kontynuują także rozwój i nowe otwarcia stacji paliw. Grupa cieszy się obecnie pozycją lidera rynkowego pod względem liczby przymarketowych stacji paliw, które działają w blisko 70 lokalizacjach. Jednocześnie trwa rozwój konceptu stacji samoobsługowych, przy których nie ma oferty sklepowej.

25. urodziny Intermarche. Jakie nagrody dla klientów?

Program lojalnościowy Moje Intermarché daje dostęp do cotygodniowych rabatów i indywidualnych promocji przeznaczonych dla zarejestrowanych klientów. Ponadto z okazji 25. urodzin sieć organizuje dodatkowe akcje, umożliwiające zdobycie nagród. Wraz z początkiem września sieć rozpoczęła akcję z firmą MasterChef, która daje okazję zdobycia noży za 1 zł. W każdym sklepie Intermarché na klientów będą czekać niespodzianki w postaci promocji, sięgających nawet 50 proc. Dopełnieniem jest loteria urodzinowa, w której przez 4 tygodnie, co 15 minut każdy z klientów będzie mógł wygrać darmowe zakupy.

Dyrektor Intermarche dziękuje dostawcom i klientom

– Szczególny jubileusz, jaki mamy okazję w tym roku świętować, jest niesamowitym sukcesem, za jaki chcemy serdecznie podziękować pracownikom, partnerom handlowym, a przede wszystkim naszym klientom. To dzięki ich lojalności z entuzjazmem pracujemy nad tym, by wprowadzać nowe koncepty, zapewniać jak najlepsze doświadczenie zakupowe i unikalną ofertę. Nasza marka już od ćwierćwiecza udowadnia, jak ważne są zaufanie oraz pozytywne relacje i jak długotrwałe więzi przekładają się na satysfakcjonujące wyniki. Planów wciąż mamy mnóstwo, a urodziny są okazją, by przyjrzeć się temu, co udało nam się osiągnąć, a także wyciągnąć wnioski i jeszcze bardziej udoskonalić nowe formaty dla rozwoju polskich przedsiębiorców, ułatwiać im kontakt z nami oraz promować najwyższe standardy rynkowe i transparentność – mówi Tomasz Waligórski, dyrektor generalny Intermarché.

Intermarche chce do miast

W planach sieci Intermarché jest zwiększenie obrotów do 10 mld zł i zajęcie przez nią 5. miejsca na liście największych sieci FMCG w Polsce. W realizacji tych założeń do 2026 r. ma pomóc ekspansja w nowym formacie – proximity, czyli miejskich i podmiejskich sklepów o powierzchni ok. 500-600 mkw. Grupa równie intensywnie rozwija swój drugi szyld, Bricomarché i ma wobec niego długoterminowe plany. Jednym z nich jest osiągnięcie 3. miejsca na rynku DIY w Polsce. Grupa Muszkieterów, która zatrudnia obecnie 13 300 pracowników, stale dąży do ograniczenia kosztów logistycznych, poprawy poziomu realizacji zamówień, punktualności dostaw oraz bezpieczeństwa dostarczanego towaru poprzez uruchamianie nowych magazynów logistycznych, w tym w Swadzimiu, Mysłowicach oraz Sosnowcu.

- Chcemy coraz skuteczniej komunikować unikatowość naszego modelu franczyzowego, dlatego uruchomiliśmy też nową platformę dla przyszłych przedsiębiorców. Zależy nam, aby dzięki przejrzystej ścieżce rekrutacji oraz prawdziwym historiom obecnych właścicieli wprowadzać nowy rynkowy standard i zachęcać potencjalnych franczyzobiorców do uruchomienia swoich sklepów pod szyldem Intermarché lub Bricomarché. „Odmień swoje życie” to hasło przewodnie nowej platformy, a jako Grupa chcemy ich w tych zmianach jak najmocniej wspierać przez kolejne dziesięciolecia – mówi Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce.