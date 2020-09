PSH Lewiatan nie zwalnia tempa ekspansji. Od początku roku 100 nowych sklepów

Robert Rękas, fot. materiały prasowe

Od początku roku PSH Lewiatan uruchomiła blisko 100 nowych placówek handlowych. Sklepy w Brodnicy i Warszawie powstały w lokalizacjach, w których dotychczas funkcjonowały supermarkety pod konkurencyjnymi szyldami. W sierpniu br. nowe sklepy Lewiatan uruchomione zostały także w Dębnie, Kamionce Wielkiej, Kielnie, Starej Kakawie i Zamościu.

– Rozwój sieci to kluczowy punkt naszej strategii, dlatego tym bardziej cieszę się, że pomimo trudności spowodowanych pandemią koronawirusa, z sukcesem realizujemy plan naszej dalszej ekspansji. Od początku roku do naszej sieci dołączyło blisko 100 nowych lokalizacji, wśród nich znalazły się sklepy o dużych powierzchniach: w Brodnicy i Warszawie, które dotychczas funkcjonowały pod konkurencyjnymi szyldami. Myślę, że to najlepszy dowód na to, że oferowany przez nas model współpracy jest korzystny dla rozwoju biznesów polskich przedsiębiorców – mówi Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding.

Nowo otwarte sklepy obejmują różne formaty dopasowane do potrzeb lokalnych klientów – od mniejszych powierzchni po duże supermarkety. Sklep w Warszawie, który został zlokalizowany przy ul. Wolskiej 71/73 zajmuje blisko 400 m2, a powierzchnia sali sprzedaży placówki handlowej w Brodnicy wynosi 500 m2. W obu sklepach klienci znajdą m.in. szeroką ofertę produktów marki własnej Lewiatan, artykuły od lokalnych dostawców, jak warzywa i owoce, nabiał, mięsa, wędliny i pieczywo. Ponadto oferta warszawskiego Lewiatana została uzupełniona o szeroki wachlarz produktów z kategorii bio i eko.

– Przygotowując ofertę Lewiatana w Brodnicy staraliśmy się wykorzystać potencjał, jaki leży w naszej najbliższej okolicy. Stąd też decyzja o bliskiej współpracy z lokalnymi producentami, którzy zaopatrują nasz sklep w pieczywo, mięsa, owoce i warzywa. Dzięki wyposażeniu Lewiatana w ok. 14-metrową ladę, zapewniamy atrakcyjną ekspozycję produktów świeżych oraz wyrobów garmażeryjnych. W sklepie znajduje się również specjalistyczny piec, dzięki któremu możemy oferować wypiekane na miejscu pieczywo i dania gotowe – mówi, Marcin Grabałowski i dodaje – Jestem przekonany, że Lewiatan w Brodnicy niesie za sobą wiele korzyści dla okolicznej społeczności. Poza konkurencyjną ofertą produktową, dzięki której wspieramy lokalnych producentów i dostawców, stworzyliśmy także 22 nowe miejsca pracy.