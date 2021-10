PSH Lewiatan z nową strategią. Chce zmienić format i środowisko technologiczne

Obecne wyniki i założenia na następny rok

Na koniec 2021 roku PSH Lewiatan chce pochwalić się następującymi osiągnięciami: obrót detaliczny na poziomie 13,5 mld zł (wzrost rdr o 4,6 proc.), 230 nowych sklepów, wzrost udziałów w rynku do 9,8 proc. oraz ponad 2 mln klientów, którzy codziennie odwiedzają sklepy z logo Lewiatan.

Obecnie firma ma 3 230 sklepów, zatrudnia 30 tys. pracowników, ma 17 tys. spółek tworzących sieć i współpracuje z 2100 przedsiębiorcami.

Zmieniamy się, by pozostać sobą

Firma opracowała strategię operacyjną na najbliższe lata, która ma pomóc osiągną obrane cele. Strategia opiera się na:

- nowym środowisku technologicznym

- wzmocnieniu interakcji z konsumentem

- dopasowaniu formatu do oczekiwań konsumenta

- cyfrowym wsparciu dla przedsiębiorców.

Hasłem zmiany jest: " Zmieniamy się, by pozostać sobą".

Pod hasłem nowego środowiska technologicznego kryją się takie założenia jak: wsparcie operacyjne, wymiana danych analitycznych, personalizacja - kreator promocji, synergia - Lewiatan Biznes, komunikacja - Mój Lewiatan oraz nowe modele promocji.

Firma wdraża również projekt optymalizacji asortymentu, który jest realizowany obecnie w 660 sklepach. Sieć opracowała piramidę asortymentową, gdzie na samej górze umieściła produkty lokalne, niżej markę własną, a na samym dole produkty ogólnopolskie/regionalne.

Aplikacje, narzędzia biznesowe, nowy koncept

Sieć chce rozwijać aplikację "Mój Lewiatan", aby lepiej komunikować się ze swoimi klientami. Firma zakłada, że w 2022 r. w programie będzie uczestniczyło 100 proc. sklepów, a aplikację będzie miało 2 mln klientów. Sieć chce wprowadzić do niej nowe funkcjonalności jak m.in. wirtualną kartę czy spersonalizowane kupony.

W planach PSH Lewiatan pojawia się również punkt o nowym koncepcie sklepów, który po fazie testów ma zostać uruchomiony już w przyszłym roku. Projekt ma się opierać o segmentację sklepów dopasowanych do potrzeb konsumenta. Sieć na razie nie zdradza więcej szczegółów, wiadomo jedynie, że będą to sklepy mniejsze. Oferta będzie kierowana do mniejszych placówek, w formacie, który realizuje zakupy przy okazji.

Na przełomie 2021/22 r. zostanie uruchomione nowe narzędzie dla partnerów sieci "Lewiatan Biznes". Będzie się ono składało z platformy analitycznej, komunikacyjnej, szkoleniowej oraz zadaniowej.

- Działamy w myśl zasady 3 W czyli współtworzymy, współdecydujemy i współodpowiadamy. Stawiamy przede wszystkim na ludzi. Jednak w dzisiejszym świecie zmiana to w zasadzie constans. Rynek jest coraz trudniejszy. My wyznajemy wartości: bliskość, partnerstwo, przedsiębiorczość, odpowiedzialność. Zmieniamy się zatem, aby pozostać sobą - podsumował Robert Rękas, prezes PSH Lewiatan.