Refranczyza hipermarketów Carrefour to szukanie większej efektywności

Co oznacza wejście Carrefour we franczyzę hipermarketową?

Przedstawiając ofertę franczyzową dla największych sklepów w swoim portfelu, czyli hipermarketów, sieć Carrefour kieruje ją zarówno do przedsiębiorców posiadających własny lokal, jak też inwestorów, którzy chcieliby przejąć już działający sklep. Ta druga opcja, to tzw. refranczyza, znana z praktyk innych sieci, forma rozwoju franczyzy. W Polsce taką strategię realizuje między innymi Pizza Hut, która refranczyzuje część swoich placówek własnych, tzn. „przekazuje" swoje istniejące już placówki we franczyzę na określonych w umowie zasadach, partnerom.

W tego typu modelach refranczyzowania, franczyzobiorca najczęściej zobowiązuje się w umowie inwestycyjnej do otwarcia kilku nowych placówek w określonym horyzoncie czasowym. Logika jest tu taka, że franczyzobiorca prowadząc od początku rentowny zarabiający unit franczyzowy, który przejął od franczyzodawcy, może reinwestować część osiąganych zysków oraz część kapitałów w nowe otwarcia.

Nie wiem czy Carrefour pójdzie taką drogą i będzie zwiększał ilość hipermarketów w Polsce czy dla Carrefoura franczyza i refranczyza jest po prostu sposobem zmiany zarządzania swoimi aktywami. Być może jest to, po prostu szukanie optymalizacji na poziomie systemów zarządzania.

A czy wprowadzenie franczyzy hipermarketów może mieć związek z zakazem handlu?

Czy taka poważna decyzja może być uzasadniona tylko zakazem handlu? - wątpię.

W jaki więc sposób Carrefour zamierza zwiększyć efektywność?

W strategii grupy, Carrefour mówi o potrzebie poprawy efektywności zarządzania. Jeden z filarów strategii to zwiększenie efektywności, w celu wzmocnienia atrakcyjności.

Aby stać się bardziej atrakcyjnym, Carrefour musi wdrożyć dwutorową strategię: obniżyć koszty zarządzania w celu zaoferowania klientom bardziej konkurencyjnych cen oraz zainwestować w dwa priorytetowe projekty: podejście omnichannel i transformację żywności dla wszystkich.

Jak Pani ocenia strategię działania sieci Carrefour w obszarze franczyzy?

W przypadku Carrefoura wygląda na to, że globalne priorytety strategiczne ulokowane są w innych obszarach, niż franczyza.

Analizując strategię globalną Carrefour, priorytety strategiczne Grupy, koncentrują się na ogromnych inwestycjach digital i e-commerce. Już w ogłoszonej na lata w 2018-2022 strategii spółka deklarowała przejście z tradycyjnego detalisty w cyfrową firmę handlu detalicznego.

Ogłaszając strategię Alexandre Bompard, CEO w grupie Carrefour wskazywał, że chce przekształcić się z tradycyjnego detalisty posiadającego możliwości w zakresie e-commerce w cyfrową firmę handlu detalicznego, która opiera całą swoją działalność oraz model tworzenia wartości na technologiach cyfrowych i danych.

W ten sposób, prezes podkreślił 4 kluczowe obszary priorytetów:

szybszy rozwój działalności e-commerce, wzrost znaczenia biznesu opartego na Data & Retail Media, cyfryzacja usług finansowych, gruntowna transformacja tradycyjnych operacji dystrybucyjnych poprzez cyfryzację.

Dziś Alexander Bompard podkreśla, że do roku 2026 roku Carrefour chce w pełni wykorzystać wielokanałowość (omnichannel), która stanowi DNA Grupy.

Co to oznacza dla Grupy Carrefour?

Grupa zakłada, że jej osiągnięcia cyfrowe pozwolą rozwinąć nowe źródła przychodów i zysków oraz poprawić wyniki operacyjne całej działalności. Będą one oparte na najwyższej klasy partnerach międzynarodowych, pakiecie dodatkowych inwestycji oraz szkoleniach z technologii cyfrowych dla wszystkich pracowników grupy.

Ten nowy kierunek - „digital first" ma istotnie przyczynić się do objęcia pozycji lidera na szybko zmieniającym się rynku.

Ogłaszając cele strategii cyfrowej w Paryżu podczas "Digital Day", Carrefour zadeklarował, że do 2026 roku grupa potroi wskaźnik GMV (Gross Merchandise Value). To znaczy, że działalność e-commerce wzrośnie do poziomu 10 mld euro.

Działalność w segmencie cyfrowym ma wygenerować dodatkowy zysk z bieżącej działalności operacyjnej na poziomie 600 mln euro. W tym celu Carrefour zwiększy swoje inwestycje w sektorze cyfrowym o około 50% w ramach specjalnego planu na lata 2022-2026.