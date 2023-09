Restauracje Sfinks Polska z przychodami wyższymi niż sierpniowa inflacja

W ujęciu narastającym wzrost przychodów restauracji sieci Sfinks Polska wyniósł 13,6%, a przychody od stycznia do końca sierpnia osiągnęły poziom 125,76 mln zł. Dynamika wzrostu porównywalnej sieci lokali była jeszcze wyższa.

Przychody porównywalnej sieci restauracji (L2L), czyli działających na koniec sierpnia 2023, jak i na koniec sierpnia 2022, wyniosły w minionym miesiącu 17,59 mln zł, czyli były wyższe o r. o 14,3% r/r. Narastająco sprzedaż sieci porównywalnej za osiem miesięcy roku wyniosła zaś 123,93 mln zł, co oznacza wzrost o 19% r/r.

- W sierpniu szczególnie cieszy mnie wzrost sprzedaży na restauracjach porównywalnych (L2L). Jest on zauważalnie wyższy niż sierpniowa inflacja. Jednak najważniejsze jest to, że obserwujemy także wzrost liczby odwiedzających nas gości. Wpływ na to oczywiście mają działania prosprzedażowe, ale także rosnąca ocena naszych usług przez gości. W kontekście nieco ostudzonych ogólnych nastrojów i mniejszej chęci do wydawania pieniędzy przez konsumentów, z jaką mierzy się gospodarka, wyniki sprzedażowe należy oceniać tym bardziej pozytywnie. Systematycznie pracujemy na umocnienie tego dobrego trendu oraz nad otwarciem kolejnych restauracji. Na wrocławskim Rynku działa już SPHINX, który do tej lokalizacji wrócił po około rocznej przerwie, uruchomiliśmy też latem nowy SPHINX Coctail Bar w Jarocinie, a kolejne lokale są w przygotowaniu. Niedługo też goście restauracji SPHINX będą mogli wypróbować dań ze specjalnej jesiennej oferty, nad którą jeszcze pracujemy – zapowiada Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.