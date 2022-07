Rusza Rabatomania – program lojalnościowy dla franczyzobiorców RABAT DETAL

Program lojalnościowy w sieci Rabat Detal potrwa do listopada br. W tym czasie franczyzobiorcy realizują zadania handlowe oraz zadania marketingowe w różnych kategoriach, za które otrzymują punkty. Każde zadanie określone jest w czasie i ma swoją wagę. Każdy franczyzobiorca, który jest zainteresowany, może wejść do programu. Nie ma limitów ani żadnych ograniczeń. Jedynym wyznacznikiem jest to, że sklep musi być w uczestnikiem sieci Rabat Detal i realizować zadania.

Do współpracy w programie lojalnościowym zaproszeni zostali kluczowi producenci i dystrybutorzy.

Na potrzeby programu lojalnościowego RABATOMANIA 2022, przygotowana została dedykowana strona internetowa. Dzięki temu każdy uczestnik ma możliwość śledzenia swoich wyników oraz kontrolować, które miejsce zajmuje w rankingu. Ponadto opracowanych zostało wiele dedykowanych materiałów marketingowych dzięki którym uczestnicy na bieżąco mają dostęp do aktualnych zadań. Tradycyjne materiały tj. ulotki, foldery z zadaniami oraz komunikatory: WhatsApp, FB. Ponadto zespół koordynatorów handlowych sieci na każdym etapie wspiera i pomaga franczyzobiorcom.

Do rozdania jest ponad 100 nagród rzeczowych w tym oczyszczacze powietrza, wagi platformowe, ekspresy do kawy, odkurzacze przemysłowe, karty podarunkowe oraz nagroda główna -samochód Toyota Yaris.