Sfinks proponuje franczyzę za 1 zł

fot. materiały prasowe

Sfinks Polska, spółka gastronomiczna zarządzająca m.in. sieciami Sphinx, Piwiarnia Warki, Chłopskie Jadło czy Fabryka Pizzy, wprowadziła program „Franczyza za 1 zł”, w ramach którego istniejące restauracje niesieciowe mogą przekształcić się w lokal działający pod jedną z marek operatora. Opłata franczyzowa w ciągu pierwszych 12 miesięcy wynosi 1 zł, w pierwszym roku nie trzeba ponosić kosztów pełnej inwestycji, a partnerzy, którzy przekształcą lokal jeszcze w 2020 r. nie ponoszą opłaty wstępnej za know-how.

- Pandemia bardzo mocno dotknęła branżę gastronomiczną. Cześć lokali już się nie otworzyła po odmrożeniu, a inne zmagają się z różnymi trudnościami i wielu restauratorów z pewnością martwi się o przyszłość. W tej sytuacji marki sieciowe Sfinks Polska mają przewagę w postaci rozpoznawalności, dostępu do atrakcyjnych cenowo zakupów centralnych, sprawdzonej oferty i warunków biznesowych w ramach systemów delivery, programu lojalnościowego dla klientów i wielu innych korzyści wynikających z działania w grupie. Partnerstwo franczyzowe z nami jest szansą, by pozostać w branży, ochronić swoje miejsce pracy, a często i miejsce pracy bliskich, bo wiele restauracji to biznesy rodzinne. Stąd nowa, dostosowana do obecnych realiów rynkowych i elastyczna oferta współpracy franczyzowej, oparta o nasze wieloletnie doświadczenie oraz know-how – wyjaśnia Dorota Cacek, wiceprezes zarządu Sfinks Polska.

Program „Franczyza za 1 zł” dotyczy przekształcenia istniejących lokali gastronomicznych na koncepty Sphinx, Piwiarnia Warki, Chłopskie Jadło, Fabryka Pizzy oraz Meta. Każda z tych marek ma określone warunki brzegowe, w tym dotyczące wymagań lokalowych. Różnią się też opłatą wstępną za know-how, która wynosi od 10 do 55 tys. zł. Ten wydatek ominie lokale, które otworzą się pod jednym z szyldów Sfinksa do końca roku. Nowa oferta charakteryzuje się także elastycznością – restauratorzy mają możliwość odstąpienia od umowy po pierwszym roku, jeśli z jakiegoś powodu zmienią się ich plany biznesowe. Obecnie spółka prowadzi rozmowy z restauratorami, którzy już zgłosili się do współpracy.

W ramach sieci Sfinks Polska działa 90 restauracji franczyzowych, z czego najnowsza, w podwarszawskim Piasecznie, to lokal uruchomiony już po tzw. odmrożeniu gastronomii.