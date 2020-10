Sieć sklepów Groszek zmienia logo

Nowy logotyp, identyfikacja wizualna i aranżacja wnętrza -to zmiany w sklepach Groszek, fot. mat. pras.

Groszek – sieć sklepów franczyzowych organizowana przez Grupę Eurocash – obchodzi 20-lecie. Z tej okazji jej sklepy zyskają nowy logotyp, identyfikację wizualną i nową aranżację wnętrza. Sieć, licząca ponad 1920 placówek, uruchomiła również nową aplikację dla konsumentów i system „Groszek POS” dla swoich franczyzobiorców, który pozwala m.in. na tworzenie spersonalizowanych promocji.

- To kolejna z sieci organizowanych przez naszą Grupę, która w ostatnim czasie zmienia logotyp i wprowadza szereg nowych rozwiązań do sklepów, które mają podnosić ich konkurencyjność na dynamicznie zmieniającym się rynku handlu detalicznego. Stałe wsparcie w budowaniu przewag małych i średnich sklepów to niezmiennie misja całej naszej Grupy – mówi Jacek Owczarek, członek zarządu Grupy Eurocash. Jeśli chodzi o sam proces wdrażania nowej wizualizacji, to sukcesywnie będziemy ją wprowadzać do wszystkich Groszków w Polsce. Od razu otrzymają ją nowe sklepy, dopiero przystępujące do sieci. Aktualnie nową wizualizację można zobaczyć w dwóch sklepach Groszek – w Polichnie i Józefowie nad Wisłą – dodaje Owczarek.

Nowy logotyp sieci w pewien sposób nawiązuje do jego pierwotnej wersji. Charakterystyczna czerwona kropka, która wcześniej stanowiła część nazwy sieci w logotypie – znalazła się teraz przed nią. Choć sklepy Groszek nadal będą zielono-żółto-czerwone, to zmieni się oklejenie witryn i kasetony. Zmianom ulegnie również aranżacja wewnątrz sklepów. Pojawią się w nich nowe regały z drewna buczynowego, oznaczenia regałów i stref promocji. Pojawi się również nowa aranżacja i dodatkowe oświetlenie specjalistycznych stoisk mięsnych, warzywnych i piekarniczych. Zmiany widoczne są również w komunikacji samej marki Groszek. Sieć zyskała nowe hasło - „Groszek. Pełny zakupów. Pełny radości”.

Kolejną nowością jest wprowadzenie nowej aplikacji mobilnej dla konsumentów „Groszek”. Znajdą się w niej m.in. informacje o nowej gazetce sklepu, promocjach cenowych i wielosztukowych. Można też sprawdzić w niej godziny otwarcia wybranego sklepu i dostępne usługi. Pozwala ona również wysłać wiadomość bezpośrednio do sklepu.

System „Groszek POS” to z kolei rozwiązanie dedykowane franczyzobiorcom. To mobilne oprogramowanie, które usprawnia obsługę klientów, zmniejsza kolejki i daje możliwość zdalnego zarządzania sklepem z każdego miejsca. Groszek POS umożliwia także obsługę ofert promocyjnych.