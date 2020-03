Skłonienie konsumentów do zakupów staje się kluczowe dla uniknięcia kryzysu

Franczyzobiorcy i franczyzodawcy mówią jednym głosem - trzeba skłonić konsuemntów do zakupów fot. unsplash.com

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców oraz Polskiej Organizacji Franczyzodawców złożył rządowi wspólne stanowisko franczyzobiorców i franczyzodawców w sprawie pakietu pomocowego dla firm.

- Doceniając podjęte przez rząd kroki, chcielibyśmy zaproponować dodatkowe, komplementarne działania pomocowe, które zastosowano w kilku krajach poszkodowanych przez epidemię koronawirusa, i które dały oddech finansowy i szansę na przeżycie małych i średnich firm. Rynek franczyzowy w Polsce to ponad 80 tysięcy firm franczyzowych, najczęściej rodzinnych biznesów i blisko milion zatrudnionych w nich pracowników - informują organizacje.

Pismo zostało przesłane do Premiera, Minister Rozwoju, Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Oto jego treść:

,,Akceptując jednorazowe postojowe 2000 zł dla samozatrudnionych i osób na umowach zleceniu apelujemy o maksymalne uproszczenie procedur, aby pieniądze mogły dotrzeć jak najszybciej do osób pozbawionych płynności finansowej w wyniku przymusowego wstrzymania działalności (...).

Polska Organizacja Franczyzodawców i Polskiego Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców proponują, aby w Polsce:

wszystkim przedsiębiorcom z sektora MSP z przychodami rocznymi ze sprzedaży do 10 mln zł wstrzymać płatności wszystkich większych podatków (VAT, PIT, CIT, składki ZUS – przynajmniej do końca tego miesiąca, kiedy w pełni przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie firm). Następnie umożliwić zapłaty podatków w rozbiciu na kilka miesięcznych rat,

wprowadzić proste rozwiązanie pozwalające firmom na odzyskanie zapłaconych czynszów za okres przymusowego przestoju (odliczenie podatkowe) lub zwolnić z obowiązku zapłaty czynszu za ten okres lub zmniejszyć kwotę o co najmniej 50 proc.,

zawiesić spłatę kredytów i rat leasingowych przynajmniej na okres przestoju, przerzucić na Skarb Państwo zapłatę odsetek za ten okres lub wprowadzić inną formę rekompensaty dla instytucji finansowych,

przesunąć z 1 lipca 2020 na 1 stycznia 2021 termin montażu kas fiskalnych online dla grupy przedsiębiorców wskazanych w ustawie. Jest to istotne ponieważ w obecnym okresie są to dodatkowe duże koszty, które małe firmy muszą ponieść w obecnym okresie, gdzie są zwiększone wydatki na ochronę przed COVID-19, a małe firmy ponoszą straty,

wesprzeć i uprościć wypłatę wynagrodzeń dla pracowników za okres przestoju, wprowadzając jednocześnie zakaz zwalniania pracowników przez okres 2-3 miesięcy,

przywrócić handel i dystrybucję w niedziele do końca roku, co pozwoli odrobić część strat poniesionych przez firmy handlowe i usługowe w związku z przymusowym przestojem. Postulujemy, by przedsiębiorcy mogli samodzielnie zdecydować o otwarciu sklepu lub punktu usługowego w niedzielę. Skłonienie konsumentów do zakupów staje się zagadnieniem kluczowym dla uniknięcia kryzysu i każde rozwiązanie w tym kierunku jest korzystne".

List podpisali: Monika Dąbrowska, Arkadiusz Słodkowski z zarządu Polskiej Organizacji Franczyzodawców) oraz Paweł Tracz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców.