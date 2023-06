SPAR Express na kolejnych stacjach benzynowych

SPAR rozwija się w całej Polsce i szuka kolejnych lokalizacji

- Sieć SPAR systematycznie powiększa się w całej Polsce. Jesteśmy w dużych miastach – ale także w małych miejscowościach i na wsi. Nasi partnerzy handlowi to dynamiczni, polscy przedsiębiorcy – którzy prowadzą biznesy w swoich miejscowościach, gdzie mieszkają i są szanowani. To jest największa wartość dla nas – zyski naszych partnerów. My jako sieć pracujemy nad rentownością – nie skupiamy się na zarabianiu czy transferowaniu zysków – wręcz przeciwnie, inwestujemy w Polsce, bo widzimy, jak perspektywiczny jest to rynek i jak przedsiębiorczy są nasi partnerzy. Jesteśmy wobec nich lojalni i chcemy pracować z nimi przez wiele lat. Tak postrzegamy dobrze zbudowaną i zarządzaną sieć detaliczną - podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

SPAR Express w Żukowie, fot. mat. pras.

SPAR Express w Malborku, fot. mat. pras.

- Widzimy, że formaty SPAR Mini i SPAR Express są bardzo popularne w mniejszych miejscowościach – głównie ze względu na bliskość i bardzo atrakcyjną ofertę asortymentową. A dzięki sieci SPAR klienci i partnerzy mogą też korzystać z atrakcyjnych promocji cenowych i akcji lojalnościowych. Zamierzamy kontynuować działania rozpoczęte i realizowane od roku: rozwój sieci i dołączanie nowych placówek, ogólnopolskie akcje promocyjne i lojalnościowe, które budują rozpoznawalność marki SPAR oraz wspierają sprzedaż naszych partnerów detalicznych, a także wprowadzanie nowych konceptów. Będziemy rozwijać nasze formaty, jakie jak TOPS! Liquor, Bean Tree Cafe, SPAR Mini i SPAR Expres – dodaje Wayne Hodson.

SPAR stawia na produkty marki własnej

Ważnym aspektem konceptu biznesowego sieci SPAR są produkty marki własnej. W jej ofercie jest już ponad 600 indeksów, a w planach jest zwiększenie asortymentu do 1000 pozycji. Dzięki produktom SPAR klient otrzymuje szeroki wybór produktów codziennego użytku w najlepszej relacji ceny do jakości, natomiast partnerzy handlowi osiągają wysoką marżę i konkurencyjne ceny.

SPAR Express w Ostródzie, fot. mat. pras.

Ponadto produkty SPAR odpowiadają na potrzeby klientów, którzy żyją w pośpiechu, ale jednocześnie chcą dobrze się odżywiać, dlatego SPAR wprowadził w ubiegłym roku nową markę dań gotowych i napojów Fresh to go at SPAR. Ponadto, w trosce o szczególne potrzeby klientów SPAR, oferta marki własnej została rozszerzona o linię produktów bezglutenowych, w ramach której dostępne są ciastka, biszkopty, makarony i mąki. Linia ta już zyskała uznanie konsumentów, czego wyrazem jest wyróżnienie jej w prestiżowym plebiscycie.

Co wiemy o Grupie SPAR

The SPAR Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. W latach 60. firma stała się wyłącznym master franczyzodawcą SPAR w Republice Południowej Afryki. Obecnie The SPAR Group Ltd. działa również w 5 innych krajach afrykańskich, Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.