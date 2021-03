SPAR w miejscu sklepu Big Market Chorten w Warszawie

fot. SPAR

Do sieci SPAR dołączyły nowe sklepy w Warszawie – przy ul. Anielewicza 22 oraz we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 2. Są to pierwsze sklepy pod logo SPAR nowych partnerów detalicznych. Każda placówka ma prawie 500 mkw. sali sprzedaży. W Warszawie działa 7 sklepów sieci SPAR oraz , w tym 6 dużych formatów EUROSPAR. Przy Anielewicza w Warszawie działał wcześniej sklep sieci Big Market Chorten, który zastąpił zlikwidowane delikatesy M&L. Teraz zawisło na nim logo SPAR.

Obecnie w portfolio marki własnej SPAR w Polsce jest ponad 200 produktów, w tym indeksy z półki BIO i EKO. Do końca roku liczba produktów pod marką SPAR w Polsce zwiększy się do 600, z czego większość będzie produkowanych przez polskich dostawców.