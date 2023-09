SPHINX otworzył franczyzową restaurację w hotelu w Żabiej Woli

Nowy SPHINX to 5 sal umożliwiających organizację imprez i spotkań okolicznościowych nawet do 250 osób. Lokal zapewnia szereg atrakcji dla gości. W sali głównej znajdują się dwie strefy zabaw dla dzieci, do restauracji przylega też patio z ogródkiem letnim i stanowiskiem grillowym. Oprócz tego w obiekcie można korzystać z toru do bowlingu i stołów bilardowych. Docelowo przed budynkiem ma powstać także zewnętrzny plac zabaw. W planach jest również organizacja imprez tematycznych dla dorosłych i dzieci. Do restauracji prowadzą dwa wejścia. Jedno z nich zostało przygotowane z myślą o mieszkańcach Żabiej Woli – z dojazdem od lokalnej drogi, bez konieczności wjazdu na ruchliwą ekspresówkę. Drugie jest połączone ze zjazdem z drogi S8. Przy budynku, w którym znajduje się restauracja, jest też obszerny parking.

Przyhotelowe restauracje - nowy kierunek rozwoju

- Przyhotelowe restauracje to ciekawy kierunek rozwoju naszych sieci. W Żabiej Woli restauracja istnieje od wielu lat, jednak już teraz widać, że dzięki marce Sphinx lokalizacja przyciąga większą liczbę klientów niż dotychczas - zarówno podróżnych, jak i mieszkańców okolicznych miejscowości. Bezpośrednie sąsiedztwo trasy S8 zapewniającej komfortowy dojazd z Katowic do Warszawy sprawia, że ma ona również potencjał, aby stać się atrakcyjnym miejscem na organizację imprez firmowych i rodzinnych. Obserwujemy, że klienci w coraz większym stopniu stawiają na znane i cieszące się zaufaniem marki, a franczyza Sphinx jest szansą dla wielu istniejących restauracji na nowe otwarcie biznesowe – komentuje Mateusz Cacek, wiceprezes spółki Sfinks Polska, zarządzającej siecią SPHINX.

Na klientów restauracji w Żabiej Woli czeka m.in. popularna shoarma w różnych odsłonach, kilka rodzajów steków i ryby. W karcie nie brakuje też sałatek i dań wegetariańskich, a także deserów. Cyklicznie do oferty wprowadzane są sezonowe nowości. Lokal czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 11.00-21.00, a w niedziele od 11.00 do 20.00.

Co wiemy o Sfinks Polska

Grupa Sfinks Polska zarządza 106 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 68 restauracji SPHINX (segment casual dining), 32 pubami Piwiarnia (segment gastro pubów), 4 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i lokalami Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz 2 lokalami The Burgers. Spółka prowadzi też sprzedaż w dostawie w oparciu o marki dostępne tylko w dowozie takie jak The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken czy Da Mamma. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.