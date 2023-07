Stava z nowym modelem współpracy franczyzowej

Celem takiej współpracy jest przede wszystkim koncentracja na wykorzystaniu zewnętrznego sprzętu i outsourcingu pracowników do realizacji dostaw, a jednocześnie zdjęcie z franczyzobiorcy wszystkich obowiązków związanych z utrzymaniem oddziału Stavy, pozyskiwaniem klientów czy utrzymywaniem z nimi relacji. Wszystkie te kwestie przejmuje na siebie centrala firmy. Perspektywa takiej współpracy stawia przed franczyzobiorcami mniej zobowiązań i wymagań, niż w modelu franczyzy podstawowej.

Na koniec 2022 r. w Polsce funkcjonowało 91 700 lokali gastronomicznych. Zdecydowana większość z nich oferowała swoje posiłki w dostawie, z czego blisko 39% była realizowana przez Pyszne.pl, ponad 26% udziału na rynku dostaw stanowiły kanały własne restauracji, a ok. 17,4% realizacji dowozów przypadało na Glovo. Choć koniunktura sektora HoReCa jest niekorzystna, to bezwzględnie branże restauracyjna i okołorestauracyjne (w tym dostawy) rozwijają się.

- Z naszych szacunków wynika, że obecnie wartość polskiego rynku food delivery to ok. 8,8 mld zł. Natomiast w perspektywie najbliższych 4 lat – do 2027 r. prognozujemy, że wartość ta może wzrosnąć do 12,6 mld zł – mówi Paweł Aksamit, prezes Stava S.A.