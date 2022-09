Strategia Eurocash: zmniejszyć dystans cenowy do dyskontów. Na razie dzieli je 16 proc.

Hurtowe biznesy Eurocash – Dystrybucja, Cash&Carry, Serwis – do tej pory funkcjonowały na rynku jako zupełnie odrębne jednostki. Teraz mają połączyć siły. To właśnie na ich bazie Eurocash chce stworzyć największą na polskim rynku platformę handlową B2B, która będzie oferować klientom Grupy, czyli przedsiębiorcom prowadzącym lokalne sklepy. Zgodnie ze strategią, Eurocash zbuduje je na bazie już istniejącej, e-commerce’owej platformy eurocash.pl, która – to też nowość – wchłonie eurocash.pl Market. Jej sprzedaż ma wzrosnąć z obecnych 8 mld zł do 16 mld zł w 2025 roku. Jak podkreśla Grupa, to bezpośrednia odpowiedź na rynkowe megatrendy: omnichannel, a także szerszy a-commerce, które zmieniają oczekiwania klientów; również tych B2B. Dzięki temu udział rynkowy części hurtowej Eurocash wzrośnie z 22,4 proc. obecnie do 29 proc.

Dużą rolę w nowej strategii odgrywają również Frisco i plany umocnienia się na polskim rynku e-grocery. Eurocash planuje jeszcze mocniej postawić na rozwój Frisco – marki, która obecnie działa w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Bydgoszczy, Trójmieście i na Śląsku ma w najbliższych latach wejść do nowych miast, a do końca 2025 r. wygenerować 1 mld zł przychodów. Już obecnie do usługi Frisco dostęp ma blisko 25 proc. gospodarstw domowych w Polsce. W ostatnim kwartale Frisco zwiększyło sprzedaż o 38 proc., co oznacza, że e-sprzedaży tego gracza nie dotknął pocovidowy powrót do zakupów stacjonarnych. Eurocash szacuje, że cały rynek e-grocery wzrośnie z obecnych ok. 3 mld zł do 5,2 mld zł w 2026 roku.

Eurocash coraz mniej mówi o sobie jako o hurtowniku, coraz mocniej jako o organizacji, której szyldy detaliczne stanowią drugą siłę w kraju, po Biedronce. Póki co nie są jednak zintegrowane. Tylko 3,5 tys. placówek ma wspólny system POS, czyli Innowacyjną Platformę Handlu. Jednak do końca 2025 r. ta liczba wzrośnie nawet do 12 tys. Dzięki temu firma zamierza prowadzić wspólną politykę promocyjną, poprawić pozycjonowanie cenowe względem dyskontów i dzięki temu poprawiać swoje udziały w rynku. Pozwoli jej to na redukcję różnicy cen do dyskontów o 8 proc. zwiększenie średniego obrot sklepu o 25 proc. i jego rentowności o 1,5 pp. Póki co między dyskontami a szyldem Lewiatan w cenach jest 16 proc. różnicy. Dane z Koszyka cen pokazują, że za 50 produktów w dyskontach płacimy ok. 340 zł a w Lewiatanie ok. 400 zł.

Sieci franczyzowe Eurocash

Obecnie skepy małego formatu w Polsce mają 37 proc. udziałów w rynku, a supermarkety i dyskonty 53 proc., zaś hipermarkety 10 proc., a Eurocash, z blisko 16 tys. sklepów i ponad 14 proc. udziałem w rynku FMCG, jest ich największym operatorem w kraju. W najbliższych latach Grupa zamierza zainwestować w rozwój franczyz i systemów partnerskich ok. 500 mln z łi pozyskiwać 500 sklepów rocznie. Dużą rolę ma szansę odegrać szyld Duży Ben, który obecnie liczy blisko 250 sklepów, a pod koniec 2025 roku ma liczyć 750 placówek.

Jeśli chodzi o sklepy własne to stają się one działanością non core, które mają poprawić rentowność. Brane jest pod uwagę także ogranicznie ich działalności lub zaprzestanie rozwoju. Delikatesy Centrum będą się więc rozwijać w oparciu o model franczyzowy, w tym z partnerami takimi jak Rogala i Arhelan.

W ramach pozycjonowania swoich sieci Eurocash planuje stworzyć jeden zintegrowany program lojalnościowy dla wszystkich współpracujących marek. Grupa szacuje, że uda jej się zgromadzić w nim nawet 10 mln konsumentów.

Eurocash spodziewa się po zmianach synergii na poziomie 100 milionów złotych. Grupa liczy też na znaczny wzrost liczby zamówień w kanałach niestacjonarnych. Firma w najbliższych latach zamierza zwolnić w ramach zwolnień grupowych ponad 600 osób.