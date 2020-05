Szyld Spar zastępuje Piotra i Pawła w 4. lokalizacjach

fot. materiały prasowe

Wasz Sklep SPAR – należący do SPAR Group 26 maja br. otworzył cztery sklepy pod szyldem SPAR. Trzy nowe placówki dostępne są dla klientów w Poznaniu, jedna w Częstochowie. Sklepy powstały po rebrandingu sieci delikatesów Piotr i Paweł.

Wszystkie cztery sklepy oferują usługę zakupów online na stronie e-spar.com.pl z dowozem do klienta. Ponadto, na parkingu sklepów na ul. Głogowskiej w Poznaniu oraz Św. Rocha w Częstochowie znajdują się miejsca dedykowane usłudze SPAR Drive – gdzie następuje odbiór zamówionego przez Internet zamówienia.

“W sklepie przy ul. Promienistej w Poznaniu na ponad 18 tysięcy produktów w ciągłej sprzedaży, około 1/3 stanowią produkty świeże. Chcemy zajmować ważne miejsce w sercu każdej lokalnej społeczności i dla nich działać” – podkreślił Rob Philipson, członek zarządu Spar Group.



• pod szyldem EUROSPAR w Poznaniu, ul. Promienista 160, 2291 m² sali sprzedaży;

• pod szyldem SPAR w Poznaniu, w CH A2, ul. Głogowska 440-442, 734 m² sali sprzedaży;

• pod szyldem EUROSPAR w Poznaniu, ul. Gronowa 18, 1183 m² sali sprzedaży;

• pod szyldem EUROSPAR w Częstochowie, ul. Św. Rocha 186, 1109 m² sali sprzedaży.

Do grona firm z własną strefą w sklepach SPAR dołączyła polska sieć drogerii Vica. Pierwsze stoisko w formule Shop in Shop dostępne jest dla klientów sklepu EUROSPAR na ul. Promienistej w Poznaniu. 2. drogeria zostanie otwarta w placówce EUROSPAR w CH Blue City w Warszawie. Planowane są kolejne wdrożenia – SPAR zakłada instalację ekspozycji handlowej Greno w następnych 21 sklepach i poszerzenie współpracy z Gatta i Passioncards o kolejne placówki.

- Ekspozycje drogerii Vica z produktami kosmetycznymi w naszych placówkach będą wielkości ok. 100 m². Wraz ze wzrostem zainteresowania artykułami drogeryjnymi będziemy wdrażać kolejne etapy projektu Shop in Shop tej marki – docelowo strefy z własną ekspozycją Vica mogą pojawić się nawet w 45 sklepach SPAR. Kolejne wdrożenia ekspozycji Shop in Shop także innych partnerów w sklepach SPAR, m.in. marki Greno – dostarczającej ręczniki, pościeli i inne tekstylia domowe – w następnych 21 sklepach" – podkreślił Rob Philipson, członek zarządu Spar Group.

Proces rebrandingu sklepów Piotr i Paweł rozłożony jest na cały 2020 rok. Spółka zakłada dysponowanie 400 sklepami w ciągu 5 lat w Polsce – na bazie placówek Piotr i Paweł, a także w oparciu o nowe umowy z niezależnymi detalistami.

Do sieci należy 217 placówek.