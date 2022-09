The White Bear Coffee rozwija franczyzę i otwiera kolejny punkt własny

The White Bear Coffee to sieć franczyzowa, a kawiarnie pod jej szyldem znajdziemy też w trzech innych miastach Polski – w Giżycku, Ostrowie Wielkopolskim oraz w Suwałkach.

– Nasza franczyza to odpowiedź na potrzeby mniejszych lub średniej wielkości miast, co nie wyklucza większych miast, w których oferta gastronomiczna nie jest tak rozbudowana. Proponujemy partnerom oryginalny koncept, z wysokiej jakości, autorskimi produktami, pakietem szkoleń i zapleczem marketingowym. Doświadczenia obecnych franczyzobiorców pokazują, że the White Bear Coffee świetnie odnajduje się właśnie w takich miejscach – przekonuje Urszula Olechno, współwłaścicielka sieci.

Wkrótce kolejne kawiarnie franczyzowe powstaną także w Warszawie, Krakowie, Lublinie oraz Łomży. Franczyzobiorcy są obecnie na etapie poszukiwania odpowiednich lokalizacji.