The White Bear Ice Cream – rusza nowa franczyzowa sieć lodziarni

Rusza nowa sieć lodziarni the White Bear Ice Cream, fot. mat. prasowe

W Białymstoku startuje nowa sieć lodziarni the White Bear Ice Cream. Na mapie miasta już pojawiły się 4 punkty, w których można spróbować rzemieślniczych deserów, wytwarzanych według tradycyjnej receptury.

Lody the White Bear Ice Cream kupimy w kawiarniach White Bear Coffee przy ulicach Sienkiewicza i Żelaznej, a także w lokalach przy Kilińskiego oraz Zachodniej.

– the White Bear Ice Cream to młodsza siostra kawiarni, dlatego w ofercie nie mogło zabraknąć wyśmienitej kawy, wypalanej w naszej rzemieślniczej palarni. Parzymy ją na różne sposoby – od ekspresów po metody przelewowe i serwujemy na wynos w designerskich, ekologicznych kubeczkach. Do tego zapraszamy na wyjątkowy deser, jakiego nie ma nigdzie indziej w naszym mieście. To gorący pączek z zimnymi lodami w środku, podawany z polewą, bitą śmietaną i owocami. Propozycja idealna dla osób, które zgłodnieją podczas letniego spaceru po Białymstoku – mówi Marcin Zalewski, współwłaściciel marki.

Sieć the White Bear Ice Cream funkcjonuje w ramach franczyzy. Twórcy tego projektu zachęcają więc osoby zainteresowane prowadzeniem własnej lodziarni do spróbowania swoich sił w tym biznesie.

– Miśkowe lodziarnie to świeży, nowoczesny koncept, oparty na personalizowanych produktach. Ciekawy design naszych punktów w połączeniu z wysokiej jakości ofertą pozwala wyróżnić się spośród tłumu lokali i przyciągnąć klientów absolutnie w każdym wieku. Dlatego jeśli marzy Ci się fajny, sezonowy biznes ze stosunkowo niskim wkładem własnym, skontaktuj się z nami! Szukamy uśmiechniętych, pełnych energii przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać się pod naszymi skrzydłami – zachęca Marcin Zalewski.