Tomasz Syller: Założenie 400 sklepów jest według nas umiarkowaną prognozą

Mają jabłka w sprzedaży to się chwalą na zdjęciach .. wybór ogólnie skromny, ale jest dział szczególnie słaby ... w nabiale tragedia.. czy oni mają tam kogoś kompetentnego ??? Po regałach nie widać tam ręki managera ... a przed "dobrą zmianą" tam był mega kompetentny człowiek...nie wystarczy chodzić na spacer z psem prezesa..to zdecydowanie za mało, trzeba się wziąć do pracy pączuszku

Co ma symbolizować to Jabłko na zdjęciu? Mamy Jabłka w sprzedaży?

Franek 2020-02-12 13:00:05

Jeśli franczyzobiorcy Spar Polska czy Piotr i Paweł idą do innych Sieci i nie są to pojedyncze przypadki to znaczy że w zapewniania Pana Syllera ich nie przekonują!Dziś Wasz Sklep Spar ma jedną z najsłabszych ofert Franczyzy na Rynku i małe szanse żeby się to zmieniło. Żeby się liczyć na rynku w Polsce trzeba robić obroty w miliardach jak Eurocash, Carrefour czy Auchan a nie w setkach milionów jak oni dziś i z historią przejętą po Piotrze i Pawle i ich długach.Logo Spar piękne meble i Know-how na Food tu Go , ekspresy czy sprzedaż hot dog w Bistro niczego nie zmieni i czuć to namacalnie już po 3 miesiącach funkcjonowania pierwszego sklepu w Warszawie.