TUW PZUW chce ubezpieczać franczyzobiorców

Firma proponuje ochronę biznesu w formule ubezpieczeń wzajemnych działających na zasadzie non-profit.

– Oprócz wielkich przedsiębiorstw, które ubezpieczamy, chcemy wspierać te najmniejsze, które dają zatrudnienie milionom Polaków – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

– To ludzie, którzy często inwestują we własny biznes całe swoje oszczędności. Decyzja o jego uruchomieniu wymaga odwagi, ponieważ wiąże się także z ryzykiem. Chcemy ich przed tym ryzykiem chronić, ponieważ ich sukces jest sukcesem nas wszystkich. Przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki i pozwala na tworzenie miejsc pracy – dodaje prezes Kiliński.

– Otwierając się na drobną przedsiębiorczość, zaczynamy od współpracy z wielką siecią sklepów Żabka i jej franczyzobiorcami. Z ich udziałem stworzyliśmy „Polisę na biznes”. Opierając się na tych doświadczeniach, będziemy rozwijać ofertę dla drobnych przedsiębiorców i franczyzobiorców tworzących sieci handlowe i usługowe – dodaje Dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych TUW PZUW Sebastian Wiatr.