Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Czy franczyza powinna zostać nią objęta?

Poseł pisze: " (...) Łańcuch dostaw żywności z Ukrainy już został przerwany – ukraińskie porty na Morzu Czarnym zostały zablokowane, a ruch towarowy drogą lądową z Ukrainą praktycznie zamarł. Działania wojenne skutecznie ograniczają możliwości ukraińskich rolników w zakresie zbiorów upraw ozimych oraz dokonania nowych zasiewów. Zapewne nieprzypadkowo w regionach objętych intensywnymi działaniami wojennymi produkuje się w Ukrainie 70% jęczmienia, 60% słonecznika i 50% pszenicy. Kolejnym negatywnym skutkiem wojny w Ukrainie dla rynku rolno-spożywczego może być też brak możliwości skutecznego przeciwdziałania ASF przez ukraińskie służby weterynaryjne i związane z tym ograniczone możliwości eksportowania mięsa spowodowane niemożliwością dokonania koniecznych badań i certyfikacji. Wpływ na ceny żywności będą również miały ceny nośników energii oraz nawozów – również w tym segmencie można spodziewać się wzrostu cen. Niewątpliwie kryzys humanitarny związany z przemieszczeniem się kilku milionów uchodźców do Unii Europejskiej (w tym największej ich liczby do Polski) zwiększy z kolei zapotrzebowanie na żywność w Polsce. W efekcie będziemy mieć najprawdopodobniej do czynienia z sytuacją, w której podaż żywności w Polsce spadnie, a popyt wzrośnie. Doprowadzić to może do bardzo poważnego wzrostu cen żywności w perspektywie najbliższych miesięcy.

W obliczu nadchodzącego wstrząsu na rynku żywności tym istotniejsze jest aktywne przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Federacja Polskich Banków Żywności szacuje, że przeciętna polska 4-osobowa rodzina w skali roku marnuje żywność o wartości 2500–3000 zł. Dane te pochodzą z zeszłego roku – biorąc pod uwagę wzrost cen, ta kwota może wzrosnąć co najmniej o połowę."

Nowe regulacje?

Zdaniem posła, w kontekście efektywnego przeciwdziałania marnowaniu żywności wątpliwości budzą szczególnie dwa rozwiązania regulacyjne.

"W pierwszej kolejności wskazać należy, że obowiązki wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności ciążą na sprzedawcy żywności. Natomiast według definicji legalnej sprzedawcą żywności jest przedsiębiorstwo prowadzące sklep o powierzchni powyżej 250 m2. Tymczasem coraz więcej działających w Polsce sklepów posiada powierzchnię nieprzekraczającą tej wielkości. Sieci takich sklepów osiągają wolumen sprzedaży żywności wielokrotnie większy niż niejeden „samodzielny” sklep o powierzchni przekraczającej 250 m2. Wydaje się więc, że tego rodzaju sklepy, szczególnie te zrzeszone w ramach sieci działających chociażby w modelu franczyzowym, powinny być objęte obowiązkami przewidzianymi w wyżej wymienionej ustawie." - uważa Andrzej Szejna.