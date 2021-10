W Grupie Chorten funkcjonuje ponad 2100 placówek

MakMarket w miejscowości Kowala-Stępocina to sklep o powierzchni 400 m kw. Placówka charakteryzuje się bogatą ofertą mięsno-wędliniarską. Jest też szeroki wybór ryb i garmażerki. Klienci odwiedzający MakMarket, który jest czynny przez siedem dni w tygodniu, są obsługiwani przy trzech stoiskach kasowych. Do ich dyspozycji jest też duży parking z obu stron budynku. Placówka, zatrudniająca blisko 20 osób, jest również przygotowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

- Rozwijamy się na terenie całego kraju i już w każdym województwie są współpracujące z nami placówki. Cieszymy się, że chce z nami działać coraz więcej detalistów. Chcemy wspierać polskich kupców, którym oferujemy bardzo dobre warunki handlowe u producentów i dystrybutorów. Pojedynczy sklep nie jest w stanie wynegocjować takich umów, jakie my mamy do zaoferowania – podkreśla Krzysztof Pakuła, prezes Grupy Chorten.

Aktualnie makroregion Grupy Chorten Centralna Polska liczy 315 sklepów partnerskich. W całej Grupie Chorten jest już natomiast ponad 2100 placówek. Do końca roku planowane jest otwarcie kilku zupełnie nowych. Na bieżąco podpisywane są również umowy partnerskie z właścicielami, którzy już prowadzą sklepy.