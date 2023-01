W tych miastach ruszą pierwsze sklepy Żabka Drive

Budynek, w którym ma działać regularny sklep z opcją robienia zakupów z okna samochodu, jest już gotowy. Co więcej jego wygląd dopasowany jest do sąsiedniego budynku, więc najprawdopodobniej jedynym wyróżnikiem sieci będzie dodanie logo i zielonych elementów na elewacji oraz tablic z ofertą dostępną w usłudze drive thru. Drugi sklep w tej formule jest przygotowywany w Zduńskiej Woli.

Żabka Drive szuka franczyzobiorcy

Na szybach przyszłej Żabki przy ulicy Puławskiej 44 D wciąż umieszczone są ogłoszenia o poszukiwaniu franczyzobiorcy. Żabka chce bowiem, aby sklep w nowej formule poprowadził przedsiębiorca, który ma już doświadczenie we współpracy z siecią i dobrze zna jej zasady.